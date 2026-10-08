Bulls Portföy'den tasfiye açıklaması: Yatırımcılar hak kaybına uğramadı

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Bulls Portföy, tasfiye sürecinde yatırımcıların herhangi bir hak kaybına uğramadığını belirterek, kamuoyunda gündeme gelen kuruluşlarla şirketin herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TEFAS'a açık BPZ, BMU ve BOS fonlarımızın tasfiye süreçleri gerçekleştirilmiş, hak sahiplerine ait tutarlar hesaplarına eksiksiz olarak aktarılmıştır.

Yatırımcılarımız bu süreçte herhangi bir hak kaybına uğramadan alacaklarına ulaşmıştır.

Bu vesileyle, yatırımcılarımızın mağduriyet yaşamadığını ve şirketimizin kamuoyunda gündeme gelen kuruluşlarla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını önemle kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fon getirileri 17.09.2026 - 08.10.2026 dönemine aittir. BIST 100 getirisi 16.09.2026 kapanış - 07.10.2026 kapanış verilerine göredir. Geçmiş performans gelecekteki getirilerin garantisi değildir.