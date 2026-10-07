Bulls Portföy'den tasfiye açıklaması

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Bulls Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda tasfiye sürecine alınan ve katılma payları TEFAS'ta işlem gören BPZ, BMU ve BOS kodlu fonlara ilişkin açıklama yaptı. Şirket, tasfiye işlemlerinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yürütüldüğünü bildirdi.

Bulls Portföy'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.09.2026 tarihli kararı uyarınca tasfiye sürecine alınan ve katılma payları TEFAS’ta işlem gören BPZ, BMU ve BOS kodlu fonlarımızın tasfiye işlemleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yürütülmektedir.

Sürecin ilk gününden itibaren, bu fonların portföylerinin kolaylıkla nakde dönüştürülebilecek varlıklardan oluştuğunu, fonlarımızda likidite riski bulunmadığını ve tasfiyenin en geç iki iş günü içinde tamamlanabilecek nitelikte olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştık.

Nitekim bu fonların portföyleri, herhangi bir değer kaybı yaşanmaksızın tek iş günü içinde Ziraat Bankası A.Ş. tarafından nakde dönüştürülmüştür. Tasfiye tutarları 08.10.2026 tarihinden itibaren yatırımcılarımızın hesaplarına aktarılacaktır.

Tasfiye kapsamındaki diğer fonlarımıza ve işleme kapalı fonlarımızın yeniden açılmasına ilişkin gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.

Süreç boyunca gösterdikleri güven ve sabır için yatırımcılarımıza teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz.