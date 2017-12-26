Bürotime üçlü formülle yüzde 30 büyüdü

26 Aralık 2017

EBRU SUNGUR

Geçen yılı 115 milyon lira ciroyla kapatan ofis mobilyaları üreticisi Bürotime, bu yıl yüzde 30 büyüme kaydetti. Bürotime Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu, yüksek oranlı büyümeye üçlü formülle ulaştıklarını anlattı: Yatırım, motive çalışanlar ve bayilerle etkin iletişim. Hüseyin Tosunoğlu şunları söyledi:

"2017 yılının daha başlarında, sektörde ekonomik bir sıkıntının olacağı gözlemleniyordu. Ancak bazı durumlarda bu dönemlerde sektörü gözlemleyip, sıkıntıları fırsata çevirmek mümkün. Bürotime olarak biz aslında başarımızın tabandan tavana yayıldığını ve eğer çalışanlarımız mutlu ise şirketin gelişeceğine inanıyoruz. Bu nedenle 2017 yılında ilk olarak, revize yatırım kararı aldık. 5-10 milyon lira arası bir bütçe ile tesislerimizde yeniden yapılanma sürecine girdik. Ayrıca ihtiyaca göre ilave kadrolar oluşturduk ve istihdamımızı artırdık. İstihdamımızı artırırken iş modellerini de gözden geçirdik. Sekörde 17 yıllık bir firma olduğumuz için geçmiş deneyimlerimiz bizim için yol gösterici oldu."

Öngördüklerini büyüme çerçevesinde çalışan sayılarını da artırdıklarını ve ilave yüzde 20 istihdam sağladıklarını belirten Tosunoğlu, "2017’de satış, pazarlama, üretim ve organizasyonel yapı tekrar gözden geçirildi. Kurguladığımız bir iş modeli, nitelikli personel ve doğru yapılanmanın başarımızın sırrı olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu sürece ayak uyduramayan, motivasyonunu düşük bazı çalışanlarla da yolumuzu ayırdık" diye konuştu. Pozitif düşünmeyi ve çalışanların motivasyonu önemsediklerini vurgulayan Tosunoğlu, "Krizleri yüksek sesle konuşmayı sevmiyoruz. Mottomuz, keyifl e iş yapmak. Akıllı iş yapmanın ve işe akıl katmanın gerekliliğine vurgu yaparak sloganımızı ‘Başarı için değer’ olarak değiştirdik" dedi.

B-Smart ile bayileri web'den bağladı

"Stratejimizi kurarken iş yapış tarzımızda da değişiklikler yaptık" diyen Hüseyin Tosunoğlu şu bilgileri verdi: "Bunun için B-Smart adında web tabanlı bir sistem kurduk ve Türkiye ve yurt dışındaki bütün bayiliklerimizi bu sisteme adapte ettik. Yaptığımız bu inovatif yatırım ile artık bilgisayar sistemi üzerinden bayilerimizin iş hacmini ölçümleyebiliyor, süreçleri yönetebiliyor ve iletişimlerimizi bu kanal üzerinden yürütüyoruz. Özet olarak bütün bayilerimiz online ortamda her türlü işlemlerini yapabiliyor ve bu durum da işimizin verimliliğini ve yönetsel kısmını pozitif yönde etkiliyor. Artık çalışmalar kişilerin hafızalarında ya da kağıt üzerinde değil, bilgisayar ortamında ve 1500 kişilik Bürotime ailesi birbirine bağlandı. Böylelikle iş kapama seviyelerimizde ciddi artışlar oldu."

Tosunoğlu'nun verdiği bilgiye göre, 500’ü aşkın çalışanı bulunan ve Ar-Ge departmanında 60 kişinin görev aldığı Bürotime, tasarım ve Ar-Ge merkezi kurmaya da hazırlanıyor.

Harekete geçiren hareketli masa

Hareketsizlik ofis çalışanların önemli sorunu. Bürotime tasarımcıları, bu soruna çare olabilmek adına yükselip alçalabilen "Set Masa"yı tasarlamışlar. Kullanıcı tıpkı koltuğunu boyuna göre ayarlayabildiği gibi masasını da ayarlayabilecek, hatta ayakta çalışabilecek bir yüksekliğe bile getirebilecek. Hem dijital hem de manuel şekilde kumanda edebilen masa, kullanıcının ayarladığı yükseklikleri hafızasına kaydedebiliyor ve istenirse belirli periyotlarla kullanıcıyı hareket etmek için uyarıyor.

Yeni ihraç pazarları için Batı'ya döndü

Konya’da 140 bin metrekarelik fabrikası bulunan, yurt içinde hali hazırda 60, yurt dışında ise franchise ile açılan 7 şubeye sahip olan Bürotime, yurt dışında 2018 yılında 25 şube daha açmayı planlıyor. Bürotime Genel Müdürü Şaban İren, cironun dörtte birinin, 50 ülkeye yaptıkları ihracattan geldiğini, bu yıl ihracatlarının yüzde 15 arttığını söyledi. Ortadoğu'da hemen her ülkeye ürün gönderdiklerini, hem bu coğrafyada pek çok pazara erişim sağladıkları için hem de konjonktürel nedenlerle yeni pazar arayışları için artık Batı'ya döneceklerini anlatan İren, Avrupa'da çeşitli şehirlerde mağaza açmanın yanı sıra ABD'de de bir iş ortağıyla birlikte online platformdan home off ice mobilyası satmaya hazırlandıklarını dile getirdi.

Ofisler eve yaklaştı, yeni renkler geldi

Ofis mobilyasında son trendler hakkında bilgi veren Bürotime Pazarlama Direktörü Nuran Efendioğlu şunları söyledi: "Evde çalışanların sayısı günden güne artıyor ve bu kişiler ofis ihtiyaçlarını evde de karşılayabilecek ürünler arıyorlar. Ofis çalışanları ise günün büyük bölümünü geçirdikleri iş yerlerinde ev konforu istiyorlar. Dolayısıyla ofisler eve yaklaşıyor. Biz de pazarın bu gereksinimlerini değerlendirerek ürünlerimizde doğal malzeme kullanımını artırdık. Ahşabı öne çıkardık. Oturma grupları ve panellerde keçe kullandık. Ofise yeni renkler taşıdık. 2018 ofis modasında daha çok toprak tonları, somonlar, yani evde görmeye alışık olduğunuz renklerle karşılaşacaksınız. Çizgiler de daha yalın."