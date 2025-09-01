BYD’nin kârı üç yıl sonra ilk kez geriledi

Çinli elektrikli araç devi BYD, Cuma günü açıkladığı sonuçlara göre 30 Haziran’a kadar olan üç aylık dönemde net kârının yüzde 30 düştüğünü duyurdu. Bu gerileme, şirketin üç yıldan uzun süredir ilk kez çeyreklik bazda kâr kaybı yaşaması anlamına geliyor.

Şirketin net geliri 6,36 milyar yuan (892 milyon dolar) oldu ve piyasa beklentilerinin altında kaldı. Haberin ardından BYD hisseleri Pazartesi günü Hong Kong borsasında yüzde 8’e kadar düştü, sonrasında ise kayıplarını bir miktar toparladı.

Fiyat savaşları marjları düşürdü

BYD’nin brüt kâr marjı, 2024’ün ilk yarısındaki yüzde 18,8’den yüzde 18’e geriledi. Şirket, kâr baskısının yanlış uygulamalar ve aşırı pazarlama nedeniyle ortaya çıktığını açıkladı.

BYD, 2023’ten bu yana fiyat indirimlerinin başını çeken şirketlerden biri konumunda.

Yurt dışında güçlü büyüme

Global genişlemesini hızlandıran şirket, Brezilya, Avustralya, Singapur ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde önemli ilerlemeler kaydetti. Hong Kong, Makao ve Tayvan hariç yurt dışı gelirleri yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 135,4 milyar yuana ulaştı.

Borç ve Ar-Ge harcamaları arttı

BYD’nin borçlanması geçen yıl sonundaki 28,6 milyar yuandan 39,1 milyar yuana çıktı. Şirket, uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak batarya, elektrifikasyon ve akıllı teknolojilere yönelik Ar-Ge harcamalarını artırmaya devam ediyor.

Yıllık satış hedefi riske girdi

Analistler, BYD’nin kâr baskısının artan malzeme maliyetleri ve “God’s Eye” sürücü destek sistemi yatırımlarından kaynaklandığını belirtiyor. Morgan Stanley’den Tim Hsiao, bu durumun marjları zayıflattığını söyledi.

Bloomberg Intelligence analisti Joanna Chen ise, BYD’nin ikinci yarı kâr marjında toparlanma yaşanabileceğini, ancak yerel pazardaki yoğun rekabet nedeniyle 2024 seviyelerinin altında kalma ihtimaline dikkat çekti.

Çin’de talebin, yılın son çeyreğinde yeni enerji araçları vergisinin artışı ile yükselebileceği; yıllık satışların 5 milyon seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. Şirketin hedefi ise 5,5 milyon adetti.