Çalık Enerji, Malatya’da 400’e yakın öğrenciye ulaştı

Çalık Enerji, Mitsubishi Corporation ve Sürdürülebilirlik Adımları Derneği iş birliği ve Mitsubishi Corporation’ın Tokyo merkezli kurumsal sosyal sorumluluk bütçesi ile yürütülen “Enerjik Okullar Faz II Projesi” Amasya’dan sonra şimdi de Malatya’da da gerçekleştirildi. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkıları ile 400’den fazla meslek lisesi öğrencisine sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, enerji ve teknoloji başlıklarında farkındalık artırma seminerleri ve atölye çalışmaları yapıldı. Projenin açılış törenine İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Mitsubishi Corporation Türkiye Genel Müdürü Yasunori Sakamoto ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Ender Hıdıroğlu katıldı.

Amasya ve Malatya sonrasında Samsun’da devam edecek proje ile fiziki olarak 1000, dijital olarak ise Türkiye genelinde on binlerce öğrenciye ulaşması hedefleniyor.

Öğrenciler sorunlara çözüm odaklı yaklaşma ve ekip halinde çalışma fırsatı buldu

Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hasan Akbudak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatma Aliye Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 6 farklı liseden 400’den fazla öğrenci projeye katıldı. İlk gün Çalık Enerji Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Topuz, A Mimarlık Kurucusu Mimar Özgül Öztürk, Yerli Yeşil Yeni Kurucusu Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu ve Minorpreneurs Kurucu Ortağı İlker Elal’ın gerçekleştirdikleri konuşmalar sonrasında, ikinci gün temsilci meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin katılımı ile sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji ve teknoloji başlıkları altında çözüm atölyeleri düzenlendi. Çözüm atölyelerinde öğrenciler, sorunlara çözüm odaklı bakma ve ekip halinde çalışma fırsatı buldu.

Amasya, Malatya ve Samsun’da fiziki etkinlikler tamamlandıktan sonra açılacak web sitesi ile söz konusu etkinlikler dijital ortama taşınarak daha fazla öğrenciye ulaşılacak. Sürdürülebilirliğin temel kavramları, iklim değişikliğinin hayatımıza etkileri, yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilirlikte dijitalleşmenin ve teknolojinin önemi lise öğrencilerine uygun ve anlaşılır bir dille anlatılacak.