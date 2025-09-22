Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Doğa Koleji'ne kayyum atandı
İstanbul’da, Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi. Başsavcılığın talebi üzerine TMSF Doğa Koleji'nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ye kayyum atandığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, holding bünyesinde bulunan Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ hakkında herhangi bir tedbir konulmadığı belirlendi.
Başsavcılığın talebi üzerine söz konusu şirkete, sulh ceza hakimliğinin kararıyla TMSF kayyum olarak atandı.