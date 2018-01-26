Çanakkale'deki 5 arkeolojik kazıya özel sektör desteği

26 Ocak 2018

Türkiye’nin arkeolojik kazı tarihinde ilk kez dünya çapındaki 5 büyük antik merkeze özel sektör destek veriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetki ve kontrolünde süren kazılara Türkiye’nin önde gelen ağır sanayi kuruluşu İÇDAŞ tek ana destekçi olarak sosyal sorumluluk görevini yerine getiriyor.



Anadolu’nun medeniyet merkezleri arasında öne çıkan Çanakkale’de gün yüzüne çıkarılan dünya çapındaki 5 önemli antik kent merkezinde kazılar ve koruma faaliyetleri sürdürülüyor. Troia Antik Kenti, Assos Antik Kenti, Parion Antik Kenti, Apollon Smitheion Kutsal Alanı, Alexandria Troas Antik Kenti kazılarının başkanları İstanbul’da bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Tarihi kazıların başkanları İÇDAŞ’ın verdiği destek için teşekkür ederek, Türkiye’de ilk kez 5 antik kent merkezindeki faaliyetlere bir özel sektör kuruluşunun destek olduğunu vurguladılar.



Basın toplantısına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanı Köksal Özköklü, Troia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Assos Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Caner Bakan, Parion Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, Apollon Smintheus Kutsal Alanı Kazı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özgünel, Alexandria Troas Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Erhan Öztepe, İÇDAŞ A.Ş. Sosyal Sorumluluklar Direktörü Suat Karataş katıldı.

İÇDAŞ A.Ş. Sosyal Sorumluluklar Direktörü Suat Karataş “İÇDAŞ’ın kültür ve tarihimize sponsorluğu 2008 yılında Parion Antik Kent kazılarıyla başladı. Bugün ülkemizin dünya çapında 5 büyük kazısının tek ana destekçisi olarak sosyal sorumluluk görevimizi yerine getiriyoruz. Apollon Smitheion Kutsal Alanı için 2011 yılında, Troia Antik Kenti kazıları için 2015 yılında, Assos Antik Kenti kazıları için 2016 yılında başlayan güçlü desteğimizi şimdi Alexandria Troas Antik Kenti için de veriyoruz. Alexandria Troas Antik Kenti için henüz bir kaç ay önce tek sponsor, tek destekçi olarak imzamızı attık.” dedi.

İÇDAŞ’ın desteğiyle 2018 yılında Troya Antik Kenti'nde engellilerin tarihi alanı gezebilmeleri için özel bir yol yapılacak. Parion Antik Kenti faaliyetleri içinde ise Kemer Köyü’ndeki yıkık ilkokul binası “Kültür Evi”, Apollon Smintheion’da Gülpınar beldesindeki yıkık bir zeytin yağ fabrikası “Zeytinyağ Müzesi” olarak restore edilerek bölge turizmine kazandırılacak.