cargo partner, Türkiye yatırımlarını artıracak

Kürşad Tanrıverdi, Avusturya merkezli cargo partner’in dünyanın birçok ülkesinde yer alan uluslararası bir lojistik servis sağlayıcı olduğunu söyledi. Şirketin 5 yıl önce Türkiye›de yüzde 100 Avusturya sermayesiyle kurulduğunu, şu anda 145 kişilik ekiple çalıştıklarını dile getiren Tanrıverdi, ülkede yabancı lojistik firmaları arasında en geniş ağa sahip şirketlerden biri olduklarını ve şu an 8 şehirde, 10 ofislerinin bulunduğunu anlattı. Salgın döneminde dünyada lojistiğin çok parladığını, sektörün hem salgın esnasında tedarik zincirinin sağlayıcısı hem de insan hayatının devam etmesi için önemli endüstrilerden biri olduğunu dile getiren Tanrıverdi, şirket olarak Türkiye’de oldukça iyi işler yaptıklarını ifade etti. Türkiye’de sektörlerinde ilk 10’da olduklarını dile getirerek, “Dünyada lojistik endüstrisi özellikle pandemiden sonra çok değişti ve e-ticaret ön plana çıktı. Bunun üzerine cargo partner standart yatırımlarına bir de Hadımköy’de 20 bin metrekarelik lojistik merkezi yatırımı ekleme kararı aldı. Şu anda oldukça modern bir teknolojiye sahip ve de pahalı bir yatırımı tamamlamak üzereyiz. Lojistiğin her türlü adımlarını burada biz müşterilerimize hizmet olarak sunacağız. Yani Çin’de bir noktadan aldığımız bir ürünü Türkiye’deki herhangi bir alıcıya, e-ticaret noktasında şahıslara dağıtımına kadar gideceğiz” diye konuştu.

"Türkiye, yabancı lojistik yatırımı açısından çok cazip”

Türkiye’nin coğrafya açısından çok önemli bir noktada bulunduğunu dile getiren Kürşad Tanrıverdi, yabancı lojistik yatırımının Türkiye’de oldukça fazla olduğuna dikkat çekti. Sektöre bakıldığında 200-250 civarında yabancı yatırımcı olduğunu ifade eden Tanrıverdi, oldukça yoğun rekabetin yaşandığı ama aynı zamanda avantajların olduğu bir sektör olduğundan bahsetti. Ülkede coğrafyadan, popülasyondan dolayı avantajlar ve dezavantajlar olduğunu ama günün sonunda çok dinamik bir piyasanın bulunduğunu dile getiren Tanrıverdi, şunları kaydetti: “Lojistik olarak elimizden geldiğince modern teknolojiler kullanıyoruz. Büyük yatırımlar yapılıyor. Yabancı yatırımcının Türkiye’de güven duyduğunu düşünüyoruz.”