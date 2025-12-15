CarrefourSA satılacak mı, satıldı mı? Sabancı CarrefourSA'yı A101'e mi satacak? Kime satılıyor?

Sabancı Holding’in (SAHOL) CarrefourSA mağazalarını A101 ve Anpagross’a satmak için görüşmelere başladığının öne sürülmesinin ardından şirketten açıklama geldi.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platforumu'na (KAP) yaptığı duyuruyla satış iddialarını yalanladı.

KAP açıklamasında "İlgili mecralarda yer alan CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmadığı gibi Şirketimizin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar da bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Holding tarafından yapılan açıklamada, iştiraklerde sermaye verimliliği, portföy getirisi ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan uzun vadeli değer yaratma yaklaşımının benimsendiği de belirtildi. Bu çerçevede, portföydeki şirketler için “büyütme”, “dönüştürme”, “operasyonel ve finansal performansını iyileştirme” ve “çıkış dahil tüm stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi”nin düzenli olarak gündeme alındığı ifade edildi.