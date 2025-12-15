THY’den TROY kart sahiplerine 500 TL'lik uçak bileti indirimi

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye’nin yerli ödeme sistemi TROY ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında yolculara yönelik yeni bir indirim fırsatı sundu. Kampanya kapsamında, Türkiye çıkışlı iç hat ve dış hat uçuşlarında bilet başına 500 TL’ye kadar indirim uygulanacak.

İndirim, THY’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılan bilet alımlarında geçerli olacak. Yolcular, ödeme sırasında TROY logolu kartlarını kullanarak kampanyadan yararlanabilecek.

Satış ve seyahat dönemi

Kampanya dahilindeki biletler 15 Aralık 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında satın alınabilecek. Bu biletlerle yapılacak uçuşlar ise 15 Aralık 2025 – 18 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Bilet satın alma aşamasında, yurt içi uçuşlar için TROY500, Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlar için ise TROY500YD promosyon kodlarının kullanılması gerekiyor.

Kampanyanın sınırlı sayıda koltuk için geçerli olduğu ve yalnızca THY’nin resmi web sitesi ile mobil uygulaması üzerinden yapılan işlemleri kapsadığı bildirildi.