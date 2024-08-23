Casper'dan oyun tutkunlarına müjde! Toplanın turnuva başlıyor...

Casper, oyun tutkunları için 'Excalibur CS2 Poolday Parti' adlı turnuvaya ev sahipliği yapacak. Excalibur Discord sunucusunda düzenlenecek etkinlikte, 9 'boş şezlong'dan birisini kazanarak final turu için havuz başı biletini alan oyuncular, son aşamada, Twitch yayıncılarından Özgür 'Root' Alagül ile karşılaşma şansı yakalayacak.

Excalibur Clan üyelerine özel olarak gerçekleştirilecek etkinliğin eleme turları, yarın 13.00'te başlayacak. Eleme turunun ardından finale yükselen oyuncular, 31 Ağustos 20.00'de gerçekleşecek final karşılaşmasında, tüm hünerlerini sergilemek üzere bir araya gelecek.