Casper'dan oyun tutkunlarına müjde! Toplanın turnuva başlıyor...
Casper, Excalibur ile yeni bir maceraya atılıyor. Excalibur Clan'ın düzenlediği, her yaştan ve kategoriden oyuncunun strateji ve becerilerini sergileyebileceği 'Excalibur CS2 Poolday Parti' adlı turnuvaya, sürpriz isimler de katılacak. Kazananın '23.8' Excalibur' monitör sahibi olacağı turnuvada, katılımcılar arasından çekilişle belirlenecek 3 kişiye de 'Excalibur Gaming' sırt çantası hediye edilecek.
Casper, oyun tutkunları için 'Excalibur CS2 Poolday Parti' adlı turnuvaya ev sahipliği yapacak. Excalibur Discord sunucusunda düzenlenecek etkinlikte, 9 'boş şezlong'dan birisini kazanarak final turu için havuz başı biletini alan oyuncular, son aşamada, Twitch yayıncılarından Özgür 'Root' Alagül ile karşılaşma şansı yakalayacak.
Excalibur Clan üyelerine özel olarak gerçekleştirilecek etkinliğin eleme turları, yarın 13.00'te başlayacak. Eleme turunun ardından finale yükselen oyuncular, 31 Ağustos 20.00'de gerçekleşecek final karşılaşmasında, tüm hünerlerini sergilemek üzere bir araya gelecek.