Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettüsü ne kadar? Resmi açıklama geldi

Çelebi Hava Servisi (CLEBI), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamasında finansal tablolarını duyurdu.

Açıklamaya göre 31 Aralık 2023 itibariyle vergi ve yasal yükümlülükler çıkarılmasının ardından net dönem kârı 1 milyar 683 milyon 900 bin 125 lira 62 kurul oldu.

Açıklamada şöyle dendi: "31.12.2023 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış, bağımsız denetim şirketinin incelemesinden geçmiş Şirketimiz konsolide finansal tablolarında Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 1.667.723.088,00 TL'dir."

Açıklamada, net dönem karından düşülmesi gereken geçmiş yıl zararı bulunmadığı için 'net dağıtılabilir kârının' 1 milyar 683 milyon 900 bin 125 lira 62 kuruş olduğu kaydedildi.

Buna göre şirket bu yıl hisse başına 56 lira 70 kuruş temettü dağıtacağını açıkladı. Bu da yüzde 5.6'lık temettü verimi anlamına geliyor.