Chery'nin yeni modeli TIGGO 7 PRO Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor

Chery TIGGO 7 PRO, Paraguay’ın en büyük otomobil fuarı olan CADAM Otomobil Fuarı’nda görücüye çıktı. TIGGO 7 PRO, aynı zamanda Şili, Brezilya, Güney Afrika ve diğer küresel pazarlarda Chery’nin popüler bir modeli olmayı başardı. Ayrıca Katar ile diğer Orta Doğu ülke ve bölgelerinde pazar segmentinde ilk sırada yer alıyor. TIGGO 7 PRO, sadece kullanıcıların çoğunluğunun beğenisini kazanmakla kalmadı, Katar’ın “Yılın En Çok Satan SUV Ödülü”nü de kazandı. TIGGO 7 PRO’nun da katkısıyla Chery, Peru’daki Nitro Magazine tarafından “En Popüler Çinli Otomobil Markası” da seçildi.

Premium markalardaki iç mekan donanımları

Genç şehirli kullanıcıların beğenisini kazanan şehirli lüks SUV TIGGO 7 PRO, zengin teknoloji donanımlarıyla önemli satış adetlerine ulaşırken yakın zamanda Türk kullanıcılarının da beğenisini kazanmayı hedefliyor. TIGGO 7 PRO, tüketicilerin günlük kullanım kolaylığını önemli ölçüde artıran HD geri görüş kamerası ile donatılıyor. Premium model aynı zamanda aracın çevresini net ve görünür kılmak için 360 derecelik panoramik görünüm ve yüksek çözünürlüklü kamera ile de donatılıyor. Ayrıca TIGGO 7 PRO, 10,25 inçlik dokunmatik merkezi ekran, 12 inçlik LCD gösterge ekranı ve 8 inçlik dokunmatik LCD klima ekranı ile, aynı seviyede benzersiz bir üçlü ekran mimarisini de kullanıma sunuyor. Özellikle 1920x720 çözünürlüğü ile merkezi kumanda ekranı, akıllı telefon seviyesinde canlı ve akıcı bir görüntü kalitesi sağlıyor. LCD gösterge ekranı, multimedya, iletişim ve sürüş uyarısı gibi çeşitli işlevleri görüntülüyor. Böylece sürücü, gözünü yoldan ayırmadan sürüşe odaklanabiliyor. Dokunmatik LCD klima ekranı için benimsenen IML işlemi, toz ve su geçirmeyen, çizilmeye ve korozyona dayanıklı yapısıyla premium otomobil markalarıyla aynı kalite seviyesine sahip.

TIGGO 7 PRO, cep telefonları, LCD gösterge ekranı, merkezi kumanda ekranı ve ayrıca klima ekranı arasında bilgi bağlantısı kurabiliyor. Böylece kolay ve etkileşimli kullanıcı deneyim sunuyor. Ek olarak, zarif ve kullanıcı dostu bir arayüzle tasarlanan TIGGO 7 PRO, üç farklı temaya sahip. Kullanıcılar böylece temalar arasında özgürce geçiş yapabiliyor ve ayrıca duvar kağıtlarını değiştirerek daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabiliyor. Bunlara ek olarak, merkezi kumanda ekranının altında, unutma-hatırlatma işlevine sahip evrensel bir cep telefonu kablosuz şarj alanı da bulunuyor. Kullanım kolaylığını artırmayı amaçlayan TIGGO 7 PRO, anahtarsız çalıştırma, tek tuşla giriş ve katlanan yan aynalar gibi donanımlara sahip. Ayrıca elektronik şanzıman menzil seçme (ETRS) sistemi, elektronik park freni (EPB) ve AUTOHOLD işlevleri ile de donatılmış durumda. Tüm bunlar sürüş güvenliğini artırmakla kalmıyor, kullanım hatalarını da azaltıyor.

Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor

Büyük bir otomotiv pazar potansiyeline sahip olan Türkiye, Chery’nin geliştirmeyi taahhüt ettiği önemli ülkelerden birisi olarak öne çıkıyor. Markanın önemli modellerinden biri olan TIGGO 7 PRO’nun pazara sürülecek olması, Chery’nin Türkiye pazarına olan ilgisini ve güvenini yansıtıyor. Chery, gelecekte Türkiye pazarındaki varlığını genişletmek için TIGGO 7 PRO ve diğer önemli modellere odaklanmaya devam edecek ve yerel otomobil tüketim potansiyelini destekleyerek Türk kullanıcılarının seyahat deneyimlerini iyileştirmeye katkıda bulunacak.