Chovvk: “Toptan kadın giyim sektöründe e-ticaret ve teknoloji ile fark yaratıyoruz”

Toptan kadın giyim sektörü, son yıllarda online alışverişin gelişimiyle birlikte ivmesini artırıyor. Üreticiler koleksiyonlarını daha geniş alıcı kitlelerine ulaştırmak, alıcılar ise uygun fiyatla daha fazla ürüne ve güncel koleksiyonlara erişmek istiyor. Bu talepleri karşılamak için harekete geçen dijital finans destekli bir toptan satış platformu Chovvk, e-ticaret ve teknolojik altyapısıyla sektörde yeni bir döneme kapı aralıyor. Toptan kadın giyim satış platformu Chovvk, üreticilerin koleksiyonlarını sergileyerek siparişleri online olarak tek bir yerden almalarını sağlıyor. Lojistik süreçlerini yönetmenin yanı sıra dünyanın dört bir yanına ihracat yapmalarına aracılık ediyor.

“E-ticaret ve teknoloji ile üreticileri destekliyoruz"

Toptan kadın giyim markalarını modaseverlerle buluşturan dijital finans destekli satış platformu Chovvk’un Kurucusu Altan Kabakçı, üreticilere sundukları avantajlarını şöyle sıraladı: “Toptan kadın giyim sektöründe, üreticilerin koleksiyonlarını hızlı ve kolay şekilde müşterilerine ulaştırmaları, ihtiyaçlarına anında doğru fiyat ve ürün bulunabilirliği ile cevap vermek çok önemli. Chovvk olarak biz de hem üreticilerin hem de alıcıların isteklerini karşılamak için e-ticaret ve teknolojik altyapımızı geliştirdik. Üreticilerimiz, kendi sitemizde koleksiyonlarını sergileyerek daha geniş kitlelere ulaşabiliyor, siparişleri eşzamanlı olarak alabiliyor. Lojistik süreçlerini bize devrederek hem maliyet hem de işgücünden tasarruf edebiliyor. Ayrıca, hedef pazar analizi ve seçimi konusunda da onlara destek veriyoruz. Böylece, üreticilerimizin ihracat potansiyelini de artırıyoruz.”

“Modaseverlere geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz”

Chovvk’un özellikle Türkiye’de toptan kadın giyim markalarına ait koleksiyonları, hızlı teslimat ve sipariş kolaylığıyla tek bir platformdan demografik özelliklere göre ölçeklendirilmiş alıcılarla buluşturduklarını söyleyen Altan Kabakçı, “Tüketicilerin ürün çeşitliliği, uygun fiyat ve güncel koleksiyonlara talebi artıyor. Bu talebi karşılamak için, üreticilerimizin koleksiyonlarını sürekli güncel tutuyor, fiyatlarını rekabetçi seviyede belirliyor, ürünlerini dünyanın birçok ülkesine ihraç etmelerini sağlıyoruz. Bu sayede, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımız da aradıkları koleksiyonlara platformumuzda kolayca erişebiliyor, sipariş verebiliyor, lojistik sürecini takip edebiliyor, soru ve taleplerine hızlıca yanıt bulabiliyor.”

“Hedefimiz global çapta sektörün önemli markalarından biri olmak”

Global ölçekte sektörde lider konuma gelmek istediklerinin altını çizen Altan Kabakçı, “Chovvk olarak, 2024 sonu itibarıyla yaklaşık 20 milyon liraya ulaşacağımızı öngörüyor, 100’den fazla ülkeye satış yapmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için, e-ticaret ve teknolojik altyapımızı sürekli geliştiriyor, üreticilerimizin ve alıcılarımızın ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz. Öte yandan, büyümek isteyen işletmelere, depo kurulumu ve yönetimi, e-ticaret, tedarik zinciri, süreç yönetimi ve ihracat operasyonlarında danışmanlık vererek hedefledikleri pazarlara hızlı girebilme olanağı tanıyoruz” diyerek sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Uzun vadeli stratejik planımızda da özellikle tedarik zincirinin ABD ve İngiltere’de doğru işleyebilmesi için bu ülkelerde şirket ve akıllı lojistik depolar kurarak gelen talebe anında cevap verebilme hızına erişebilmek bulunuyor. E-ticareti bilmeyen ve öğrenmek isteyen herkes için teknik ve teorik eğitim alabilecekleri Chovvk E-Com Academy’yi kurarak tecrübeli profesyoneller yetiştirip istihdama da katkıda bulunacağız. Toptan kadın giyim sektöründe e-ticaret ve teknoloji ile fark yaratan bir girişim olarak, hem ülkemizde hem de dünyada sektörün liderleri arasında yer almayı istiyoruz.”