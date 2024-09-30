Çin robotlarına yapılan yatırım 6 ay sonra çöp oluyor
Bluepath Robotics çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Girişimin Genel Müdürü İsmail Hakkı Savcı, rekabette önlerindeki en büyük tehlikenin Çin olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’de Çin robotlarının ilk 6 ay çalışıp sonra çöp olduğunu çok görüyoruz. Ama deneyimlemek zorunda kalıyoruz” diyor.
Sevilay ÇOBAN
Otonom mobil robot (AMR) üreticisi Bluepath Robotics’in kuruluşu Ford Otosan fabrikalarında otonom robot malzeme taşımacılığı için ihtiyaç duyulan ürünün devreye alınmasında yaşanan zorluğa dayanıyordu.
Bundan 2 ay önce, Bluepath Robotics CCO’su Fehim Düzgün’le yaptığımız röportaj sonrası robotların donanım, yazılım ve test süreçlerini yakından görmek üzere Gölcük’teki fabrikayı gezme planı yapmıştık. Planımıza sadık kalarak bu geziyi kalabalık bir basın grubu ile gerçekleştirdik.
4 bin metrekarelik robot üretim merkezi
Fehim Düzgün’in yanı sıra Bluepath Robotics Genel Müdürü İsmail Hakkı Savcı’nın da eşlik ettiği ve önemli bilgilerin paylaşıldığı fabrika turu, hepimiz için ufuk açıcıydı.
Savcı ve ekibi, tasarımdan, donanıma, yazılımdan test süreçlerine kadar büyük oranda yerlilik barındıran teknolojinin dünyaya açılması için çalışmalarına devam ediyor. Endüstriyel otomasyon ve malzeme taşımacılığı alanında yenilikçi çözümler geliştiren Bluepath Robotics, Kocaeli Gölcük’teki 4 bin metrekarelik fabrikasında yıllık 500 adet otonom robot üretiliyor.
Terzi titizliğinde bir üretim ve montajın yapıldığı fabrika, Türk mühendislerinin Ar- Ge merkezi olma özelliğini de taşıyor. Şirketin ileri teknolojiyle donatılan tesisi, otonom mobil robotların yanı sıra yazılım geliştirmeye de odaklanarak, endüstrilerin ihtiyaçlarına yönelik akıllı ve entegre sistemler sunuyor. Üretim, lojistik, depolama gibi farklı alanlarda iş akışlarını dönüştüren bu robotik ve yazılım çözümleri, Türkiye ve dünyada etkinliğini global pazarlarda temsil ediyor.
Odakta ihracatla büyümek var
Gelecek planlarının ihracat odaklı büyümeye dayandığını vurgulayan İsmail Hakkı Savcı, “Bluepath Robotics olarak, 2 milyon euro sermaye ile kuruluşumuzu gerçekleştirdik ve bu bizi, robotik teknolojiler alanında iddialı bir girişime dönüştürdü.
İlk adımlarımızı sağlam bir şekilde atabilmek için sağlanan bu sermaye, altyapımızı kurmamızı ve ilk ürünlerimizi geliştirmemizi mümkün kıldı. Ciroda ihracat odaklı ilerleyerek global büyümemizi sürdüreceğiz. 2024 yılsonu hedefimiz doğrultusunda, ihracat faaliyetlerimizi artırarak uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyoruz.
İhracat odaklı stratejimizle 2024 son çeyreğinde ABD ve 2025 ilk çeyrekte de Almanya ofislerimizi açmayı planlıyoruz. Avrupa ve ABD gibi stratejik bölgelerdeki projelerimiz, özellikle robotik teknolojilere olan talebin hızla arttığı pazarlarda bize önemli fırsatlar sunuyor. Bu bağlamda, markamızın yenilikçi çözümleri ve küresel iş birlikleri sayesinde genişleyen müşteri tabanımızla daha da güçleniyoruz. Global pazarda rekabetçi bir oyuncu olma hedefimiz, teknolojik ilerlemelerimiz ve iş ortaklıklarımızla ivme kazanıyor” diye konuştu.
120 yeni proje üzerinde çalışıyoruz
Üretim kapasitesi ve alan açısından robotik sektöründe Türkiye’nin en büyüğü olduklarını söyleyen Bluepath Robotics Genel Müdürü İsmail Hakkı Savcı, “Bluepath Robotics olarak şimdiye kadar 160 AMR’i başarıyla konuşlandırdık ve 120 yeni proje üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.
Bluepath Robotics, Ford Otosan’ın otonom malzeme taşımacılığı ihtiyaçlarına çözüm sunarken, Türkiye’de otomotiv, lojistik ve ağır sanayi alanlarında güçlü bir konum elde etti. İhracat odaklı stratejisimizle, Avrupa ve Amerika gibi uluslararası pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz. 2024 yılı sonunda 6 milyon euro, 2025 yılsonunda ise 10 milyon euro ciroya ulaşacağımızı ön görüyoruz. Bugüne kadar 5 farklı OEM tesisi ve 12 büyük projeyi tamamlayarak, fabrikaların operasyonel verimliliğini artırdık” dedi.
“Yenilikçi çözümlerle global rekabette güçleneceğiz”
Gelişmiş teknolojileri hakkında açıklamalarda bulunan İsmail Hakkı Savcı, “Ürün portföyümüzdeki 10 model, 3 ana ürün ailesine yayılmış durumda ve müşterilerimize özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz. Ayrıca, Stacker AMR (otonom mobil robot) modelimizin geliştirme sürecindeyiz. Buna ek olarak outdoor AMR (otonom mobil robot) için de Horizon projesi kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yazılım alanında ise lojistik süreçlerin optimize edilmesi ve operasyonların izlenmesine yönelik yenilikçi yazılım çözümlerimizle, global pazarlarda rekabet gücümüzü artırıyoruz” diye konuştu.
“Her sektördeki özgün ihtiyaçları anlıyoruz”
İhracat odaklı büyüme stratejilerini vurgulayan Bluepath Robotics CCO’su Fehim Düzgün, “Gölcük’teki fabrikamız, Bluepath Robotics’in uluslararası büyüme stratejilerinde kilit bir rol oynuyor. Tesisimiz, yalnızca teknolojik altyapımızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda global ihracat hedeflerimize ulaşma noktasında kritik bir merkez haline geliyor. Geliştirdiğimiz otonom mobil robotlar ve yenilikçi sistem çözümlerimiz, malzeme taşıma ve lojistik operasyonlarının verimliliğini artırarak müşterilerimize rekabet avantajı sağlıyor.
Her sektördeki özgün ihtiyaçları anlayarak, esnek ve özelleştirilebilir çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Bu sayede, depolama, lojistik ve üretim süreçlerini optimize ederek, operasyonel maliyetleri düşürüyor ve iş süreçlerini daha akıcı hale getiriyoruz. Üretim, lojistik, depolama alanlarında kullanılan ürünlerimizle endüstriyel dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz. Stratejik yatırımlarımız ve Ar-Ge çalışmalarımızla, sektördeki konumumuzu güçlendirirken, uluslararası alanda sürdürülebilir bir büyüme sağlamayı amaçlıyoruz” bilgilerini paylaştı.
“Karşılaştığımız en büyük tehlike Çin”
Bir startup olarak yola çıkarken altyapıyı titizlikle kurduklarını anlatan İsmail Hakkı Savcı, “Hem üniversite iş birliklerimiz oldu hem R&D altyapısıyla hem teknolojik altyapısıyla bir bütün oluşturmaya çalıştık. Bizim karşılaştığımız en büyük zorluk Çin tehlikesiydi. Nedir Çin’in tehlikesi? Gerçekten Çin’in üretim kabiliyeti çok yüksek, zaten bir üretim ülkesi. Bu da şöyle bir tehlike oluşturuyor, Avrupa’da da bunu görüyoruz. Çok hızlı satmak için fiyatları inanılmaz kırıyorlar ama sürdürülebilir değil. Mesela Türkiye’de Çin robotlarının ilk 6 ay çalışıp sonra yok olduğunu çok görüyoruz. Bu da bizi en zorlayan konulardan bir tanesi. O ürüne yapılan yatırımın 6 ay sonra tamamen çöp olacağını biliyoruz ama deneyimlemek zorunda kalıyoruz” dedi.