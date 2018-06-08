Çin-Türk ortaklığıyla 225 milyon dolarlık RES yatırımı

08 Haziran 2018

Tamer IŞITIR

Smarth Growth International (SGI), Çin Kalkınma ve Yatırım Kurumu (SDIC) ile rüzgar enerji santrali yatırım anlaşması imzaladı. SGI Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Durmaz toplam 225 milyon dolar tutarındaki yatırımın detaylarını DÜNYA’ya anlattı.

Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen imza töreni öncesi DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan SGI Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Durmaz, 225 milyon dolarlık bu yatırımın Çin ve Türkiye arasında pek çok yenilenebilir enerji yatırımının da kapısını açacağını söyledi.

Anlaşmanın 2012’den bu yana enerji üretimini sürdüren Aydın-Söke RES ile projesi halen sürmekte olan 140 MW kapasiteli Aydın ve Manisa bölgesindeki santralleri kapsadığını ifade eden Erhan Durmaz sonraki aşamada 400 MW’lık daha yenilenebilir enerji yatırımı planladıklarını kaydetti.

‘5 yıldır Avrupa’dan destek yok’

Mevcut yatırımı 2020 yılındaki Yekdem projesine yetiştirmeye çalıştıklarının altını çizen Durmaz, Çinli yatırımcılarla temaslarına da parantez açtı: “Son 5 yıldır maalesef Avrupa bankalarından ve fonlarından destek alamıyoruz. O yüzden yüzümüzü Avrasya’ya döndük. ‘Türkiye size uzak ama Ortadoğu, Afrika ve Avrupa’ya çok yakın’ diyerek Çinli dostlarımızı ikna ettik. Çinliler yatırım ortaklıklarıyla çok ilgileniyorlar ve önemseyerek geliyorlar. RES projemizin doğrudan yatırım bedelini tamamen SDIC karşılayacak. Çin’den gelen yatırımları daha da artırmayı planlıyoruz. Devletimizden de bu konuda destek bekliyoruz. Çünkü bunlar önemli yatırımlar.”

Proje ortaklığında yüzde 80 payın SDIC’de; yüzde 20’lik payın ise SGI’da olduğunu aktaran Durmaz, SDIC’nin dünyanın en büyük ikinci devlet yatırım kurumu olduğuna dikkat çekti. Durmaz, santrallerin inşaatını üstlenen PowerChina şirketinin de enerji inşaatı alanında dünyanın en büyük şirketi olduğunu sözlerine ekledi.