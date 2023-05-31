Ciner, Londra’da halka arza hazırlanıyor

Kerim ÜLKER

Soda külünün cam üretimi ve diğer çeşitli kullanımlar için üretildiği bu İngiltere merkezli şirket, Londra Borsası’nın premium segmentinde işlem görecek.

Ciner’in halka arzda WE Soda’daki paylarının 3’te ikisini elinde tutmak üzerine bir plan yaptığı kaydediliyor. WE Soda’nın halka arz süreci için JPMorgan, BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Liberum, MUFG ve Numis gibi uluslararası finansal kuruluşlarla çalıştığı belirtiliyor.

Son 1 yılın en büyük işlemi olacak

WE Soda’nın değerinin 8 milyar doları aşabileceği, son Londra Borsası’nda yapılacak en büyük işlem olacağı ifade ediliyor.

Bu fiyatla ilaç devi GlasxoSmithKline’ın geçen yıl temmuz ayında halka açtığı şirketi Haleon’un 28 milyar sterlinlik fiyatlamadan bu yana yapılan Birleşik Krallık’taki en büyük hacimli işlem olacak.

2015 yılında dünyanın en büyük soda külü üreticisi olan Koreli OCI Company’nin Kuzey Amerika’daki iştiraki olan OCI Resources LP şirketinin yüzde 75 hissesini alarak WE Soda’nın temelini atan Ciner, bu işlemle tek başına dünya soda külü üretiminde yüzde 9 ile en büyük paya sahip şirket unvanını aldı.