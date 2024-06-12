Ciroyu ikiye katladı mağaza sayısını yüzde 230 artıracak

Nurdoğan A. ERGÜN

Perakende sektöründe 40 yıl­dan fazla zamandır faaliyet gösteren Boyner Mağazacılık, ‘dö­nüşüm’ atağına geçti. Bu yılın ilk 5 ayında toplam satışlarda yüzde 94 artış yaşayan Boyner, yılsonun­da yüzde 230 mağaza yatırım artış oranına ulaşmayı planlıyor. Ordu, Erzurum, Siirt, İskenderun, Alan­ya, Iğdır ve Erzincan başta olmak üzere bu yıl 31 yeni mağaza açma­yı hedefleyen grup, 42 şehirde top­lam 118 mağaza açmış olacak. On­line satış kanalında da 2 kat büyü­me amaçlayan grubun yılsonu ciro hedefi 40 milyar TL.

“Son 3 yılda ivmelenen Boyner 2024’te uçuşa geçti” diyen Boy­ner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, büyüme hedef­lerini sektör ortalamasının 20 pu­an üzerinde şeklinde açıkladı. Ça­murdan, “2023’ün aynı dönemine göre toplam satıştaki artış yüzde 94 olurken, online satış yüzde 116, online ziyaret yüzde 56 arttı” de­di.

Boyner’in Türkiye’nin en bü­yük start-up’ı olduğunu söyleyen Çamurdan, “2023’ü 20 milyar TL ciro ile kapamıştık. 2024'te bu ra­kamı ikiye katlamayı ve 40 milyar TL’nin üstünde ciro hedefliyoruz. Online satış tarafında büyüme he­defimiz yine 3 haneli. Mağaza sa­yısında ise yüzde 230 artış plan­ladık. Planımızdaki 31 yeni ma­ğazamızın 12’sini ilk 5 ayda açtık. Şu anda 42 ilde 118 mağazada, 300 bin metrekarenin üstünde satış alanıyla müşterilerimizle buluşu­yoruz” dedi.

Dönüşümle müşteriler %46 ‘gençleşti’

Yeni nesil mağazacılık için baş­lattıkları dönüşüme değinen Ça­murdan, son 3 yılda müşteri sayı­sının 1.6 kat arttığına işaret etti. Mevcut mağazalardaki dönüşüm oranını yüzde 40 olarak açıklayan Çamurdan, aktif müşteri sayısındaki artışı da yüzde 60 olarak iletti. Dönüşümle birlikte genç müşteri oranında da artış yaşandığını kay­deden Çamurdan, şu bilgileri ver­di: “Genç müşteri oranımız yüzde 46, genç kadın müşteri yüzde 46, genç erkek müşteri ise yüzde 47 arttı. Genç müşterilerin cirodan aldığı pay yüzde 43 ile son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.”

Dönüşümün satış adetlerin­deki yansıması hakkında ise Ça­murdan, 40 milyon adet ürün sa­tıldığını belirtti. 12 kategoride 600 markadan 3 milyon adet sne­aker erkek ayakkabısı, 1.7 milyon adet denim ürün, 850 bin kadın çantası, 700 bin lüks kozmetik ürünü satıldığını aktaran Çamur­dan, mağaza içinde ilk 6 ayda sa­tışları 6 kat artan markalar oldu­ğunu söyledi.

Boyner’in fiziki mağazacılık yanında online olarak da hızlı bir büyüme trendine girdiğini dile getiren Çamurdan, 2023’te top­lam satışların yüzde 27’sinin on­line kanallardan yapıldığını, bu yıl hedeflerinin oranı yüzde 33’e çı­karmak olduğunu belirtti.

“AVM’ler önemli bir iş ortağımız”

Bir soru üzerine son günlerde alışveriş merkezleri ve markalar arasında yaşanan tartışmalara da değinen Eren Çamurdan, “Biz grup olarak büyük mağazacılık yapıyoruz. Dolayısıyla alışveriş merkezleri (AVM) de her zaman iş ortağımız. Her zaman anlaşmazlıklar olabilir ama kavga ile bir yere varılmaz. Çözülemeyecek bir sorun olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Kadın çalışan oranı %50.4

Franchise mağazalarla birlikte toplam istihdamı 7 bin 800 kişi olarak açıklayan Eren Çamurdan, çalışanların yüzde 35’inin gençlerden oluştuğunu, kadın çalışanların yüzde 50.4, icra kurulundaki kadınların ise yüzde 60 oranında olduğunu belirtti.

“Fiyat artışı yüzde 70 oldu”

Enflasyonist ortamda müşteri davranışları hakkında da konuşan Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, “Müşteriler çok bilinçlendi, eder-değer dengesine çok dikkat ediyorlar. Hopi ile de müşteri davranışlarını takip edebiliyoruz. Satışlarda yüzde 40 nakit ve tek çekim, yüzde 60 taksit görülüyor” dedi. 2023’e göre fiyat farkının yüzde 70 arttığını kaydeden Çamurdan, turist satışlarının ise yüzde 23’lerden yüzde 17-18’e düştüğünü belirtti. Çamurdan, bu yıl yeni bir artış beklediklerini de iletti.