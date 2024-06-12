Ciroyu ikiye katladı mağaza sayısını yüzde 230 artıracak
Yeni nesil mağazacılık dönüşümü başlatan Boyner Büyük Mağazacılık, yılın ilk 5 ayında toplam satışta yüzde 94 artış yaşadı. 31 yeni mağaza daha açılacak.
Nurdoğan A. ERGÜN
Perakende sektöründe 40 yıldan fazla zamandır faaliyet gösteren Boyner Mağazacılık, ‘dönüşüm’ atağına geçti. Bu yılın ilk 5 ayında toplam satışlarda yüzde 94 artış yaşayan Boyner, yılsonunda yüzde 230 mağaza yatırım artış oranına ulaşmayı planlıyor. Ordu, Erzurum, Siirt, İskenderun, Alanya, Iğdır ve Erzincan başta olmak üzere bu yıl 31 yeni mağaza açmayı hedefleyen grup, 42 şehirde toplam 118 mağaza açmış olacak. Online satış kanalında da 2 kat büyüme amaçlayan grubun yılsonu ciro hedefi 40 milyar TL.
“Son 3 yılda ivmelenen Boyner 2024’te uçuşa geçti” diyen Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, büyüme hedeflerini sektör ortalamasının 20 puan üzerinde şeklinde açıkladı. Çamurdan, “2023’ün aynı dönemine göre toplam satıştaki artış yüzde 94 olurken, online satış yüzde 116, online ziyaret yüzde 56 arttı” dedi.
Boyner’in Türkiye’nin en büyük start-up’ı olduğunu söyleyen Çamurdan, “2023’ü 20 milyar TL ciro ile kapamıştık. 2024'te bu rakamı ikiye katlamayı ve 40 milyar TL’nin üstünde ciro hedefliyoruz. Online satış tarafında büyüme hedefimiz yine 3 haneli. Mağaza sayısında ise yüzde 230 artış planladık. Planımızdaki 31 yeni mağazamızın 12’sini ilk 5 ayda açtık. Şu anda 42 ilde 118 mağazada, 300 bin metrekarenin üstünde satış alanıyla müşterilerimizle buluşuyoruz” dedi.
Dönüşümle müşteriler %46 ‘gençleşti’
Yeni nesil mağazacılık için başlattıkları dönüşüme değinen Çamurdan, son 3 yılda müşteri sayısının 1.6 kat arttığına işaret etti. Mevcut mağazalardaki dönüşüm oranını yüzde 40 olarak açıklayan Çamurdan, aktif müşteri sayısındaki artışı da yüzde 60 olarak iletti. Dönüşümle birlikte genç müşteri oranında da artış yaşandığını kaydeden Çamurdan, şu bilgileri verdi: “Genç müşteri oranımız yüzde 46, genç kadın müşteri yüzde 46, genç erkek müşteri ise yüzde 47 arttı. Genç müşterilerin cirodan aldığı pay yüzde 43 ile son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.”
Dönüşümün satış adetlerindeki yansıması hakkında ise Çamurdan, 40 milyon adet ürün satıldığını belirtti. 12 kategoride 600 markadan 3 milyon adet sneaker erkek ayakkabısı, 1.7 milyon adet denim ürün, 850 bin kadın çantası, 700 bin lüks kozmetik ürünü satıldığını aktaran Çamurdan, mağaza içinde ilk 6 ayda satışları 6 kat artan markalar olduğunu söyledi.
Boyner’in fiziki mağazacılık yanında online olarak da hızlı bir büyüme trendine girdiğini dile getiren Çamurdan, 2023’te toplam satışların yüzde 27’sinin online kanallardan yapıldığını, bu yıl hedeflerinin oranı yüzde 33’e çıkarmak olduğunu belirtti.
“AVM’ler önemli bir iş ortağımız”
Bir soru üzerine son günlerde alışveriş merkezleri ve markalar arasında yaşanan tartışmalara da değinen Eren Çamurdan, “Biz grup olarak büyük mağazacılık yapıyoruz. Dolayısıyla alışveriş merkezleri (AVM) de her zaman iş ortağımız. Her zaman anlaşmazlıklar olabilir ama kavga ile bir yere varılmaz. Çözülemeyecek bir sorun olduğunu düşünmüyorum” dedi.
Kadın çalışan oranı %50.4
Franchise mağazalarla birlikte toplam istihdamı 7 bin 800 kişi olarak açıklayan Eren Çamurdan, çalışanların yüzde 35’inin gençlerden oluştuğunu, kadın çalışanların yüzde 50.4, icra kurulundaki kadınların ise yüzde 60 oranında olduğunu belirtti.
“Fiyat artışı yüzde 70 oldu”
Enflasyonist ortamda müşteri davranışları hakkında da konuşan Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, “Müşteriler çok bilinçlendi, eder-değer dengesine çok dikkat ediyorlar. Hopi ile de müşteri davranışlarını takip edebiliyoruz. Satışlarda yüzde 40 nakit ve tek çekim, yüzde 60 taksit görülüyor” dedi. 2023’e göre fiyat farkının yüzde 70 arttığını kaydeden Çamurdan, turist satışlarının ise yüzde 23’lerden yüzde 17-18’e düştüğünü belirtti. Çamurdan, bu yıl yeni bir artış beklediklerini de iletti.