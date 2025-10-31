Coinbase üçüncü çeyrek kârını açıkladı: Beklentileri aştı, gelirler ikiye katlandı

Dijital varlık piyasalarındaki dalgalanma, Coinbase Global Inc.’in üçüncü çeyrek performansını güçlendirdi. Şirket, işlem hacimlerinin artmasıyla birlikte analist tahminlerinin üzerinde kâr açıkladı.

Temmuz ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto dostu politikaları sonrasında bitcoin başta olmak üzere dijital varlıklarda yaşanan yükseliş, piyasaya canlılık kazandırdı. Ancak takip eden ayda gelen zayıf ekonomik veriler ve resesyon endişeleri, sektörde geçici satış dalgasına neden oldu.

Coinbase gibi kripto borsaları, bu tür oynak dönemlerde artan işlem gelirlerinden önemli kazanç sağlıyor.

Net kâr 432 milyon dolara yükseldi

Coinbase’in işlem gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse ikiye katlanarak 572,5 milyon dolardan 1,05 milyar dolara yükseldi.

30 Eylül 2025 itibarıyla sona eren çeyrekte şirketin net kârı 432,6 milyon dolar, hisse başına kazancı ise 1,50 dolar olarak açıklandı.

Geçen yılın aynı döneminde Coinbase 75,5 milyon dolar kâr açıklamış ve hisse başına kazanç 0,28 dolar olmuştu.

Analistler bu çeyrekte 1,06 dolarlık kazanç bekliyordu — yani şirket, beklentileri önemli ölçüde aştı.

Deribit satın alımıyla türev pazarında güçlendi

Coinbase, çeyrek dönem içerisinde kripto türev borsası Deribit’i satın alarak türev ürünler pazarındaki konumunu güçlendirdi.

Şirketin Finans Direktörü Alesia Haas, Deribit’in opsiyonlarda %75’in üzerinde pazar payına sahip olduğunu belirtti. Bu satın alımın, Coinbase’in kurumsal yatırımcı tabanını genişletmesini ve gelir çeşitliliğini artırmasını beklediklerini vurguladı.

Stablecoin gelirlerinde güçlü artış

Abonelik ve hizmet gelirleri bir önceki yıla göre %34,3 artışla 746,7 milyon dolara çıktı. Özellikle stablecoin gelirleri 354,7 milyon dolara ulaşarak rekor seviyeye geldi.

Şirket, stablecoin kullanımının hem ödeme sistemlerinde hem de kurumsal hazine yönetimi alanlarında artmaya devam edeceğini ve bu segmentin gelecekte önemli bir büyüme motoru olacağını açıkladı.