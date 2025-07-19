Coldplay konseri pahalıya patladı: Astronomer CEO'su Byron, istifa etti

Şirketin Cumartesi günü LinkedIn'de yaptığı paylaşıma göre, Byron'ın istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi ve yeni CEO arayışı başlatıldı.

Şirket, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce de belirttiğimiz gibi, Astronomer olarak kuruluşumuzdan bu yana bizi yönlendiren değerlere ve kültüre bağlıyız. Liderlerimizin, hem davranış hem de hesap verebilirlik açısından standartları belirlemesi beklenir. Ancak yakın zamanda bu standartlara uyulmamıştır."

Astronomer, Cuma günü yaptığı ayrı bir açıklamada, şirketin kurucu ortağı ve ürün direktörü Pete DeJoy’un geçici CEO olarak görevi devralacağını duyurdu.