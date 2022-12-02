İklimlendirme sektörünün öncü markalarından Copa, ihracatta ödüle doymuyor. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından Antalya’da düzenlenen, 2021 yılı içinde ihracat pazarında etkili rol üstlenen ve en çok ihracat gerçekleştiren firmaların ödüllendirildiği törende Copa, 2021 yılının en çok radyatör ihracatı yapan 2. firması oldu. İhracatın Liderleri Ödülleri’nde her yıl ödülle dönen Copa, ihracattaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

4 kıtada 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteren Copa, %100 yerli sermaye ile gerçekleştirdiği üretiminin %80’ini ihraç ederek global pazarlardaki varlığını günden güne sağlamlaştırıyor. Copa’nın ihracat yaptığı ülkeler arasında İngiltere, Çin, Romanya, Polonya, Sırbistan ve İsveç gibi birçok ülke yer alıyor.