Cornea’nın tamamı THY’nin oluyor

Kerim Ülker

Türk Hava Yolları, yeniden yapılanma sürecinde Cornea Havacılık’taki payını artırdı. 5 yıl önce Havelsan ile birlikte Cornea Havacılık Sistemleri Sanayi ve Ticaret’i kuran THY, buradaki yüzde 80’lik payını yüzde 100’e çıkarıyor. Resmi kurumlara başvuruda bulunan THY, Cornea’daki yüzde 20’lik payı Havelsan’dan satın almak üzere Rekabet Kurumu’na başvurdu.

Anlaşma tamamlanırsa THY, iştiraki THY Teknik A. vasıtasıyla Cornea Havacılık Sistemleri’nin tek sahibi olacak. 2018’de deniz, raylı sistemler ve hava araçları için kabin içi eğlence ve internet hizmeti sağlayıcı sistemler üretmek için kurulan Cornea, yedek parça da dahil olmak üzere sivil havacılık alanında diğer yazılım alt sistemlerinin tasarımı, üretimi, tamiri, bakımı, pazarlaması, satışı ve satış sonrası hizmetleri alanında çözümler sunuyor

Merkezi Sabiha Gökçen’de

Merkezi Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Sabiha Gökçen tesislerinde bulunan Cornea, uçak içerisinde kablosuz internet kullanımına olanak sağlayan Wireless IFE sistemiyle öne çıkıyor. Sistem, dünyanın en hafif kabin içi kablosuz internet sunucusu olma özelliğine sahip ürün olarak biliniyor. Cornea, ayrıca dünyanın en modern ve kullanışlı koltuk arkası ve Tablet Base sistemini üretiyor.