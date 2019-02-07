Coşkunöz Savunma'da Özgür Bayram dönemi

07 Şubat 2019

BURSA (DÜNYA) - Coşkunöz Holding tarafından 2006 yılında savunma-havacılık alanında hizmet vermek ve üretim yapmak adına kurulan Coşkunöz Savunma ve Havacılık’ta genel müdür ataması gerçekleşti. Havacılık sektöründe yapısal detay parça imalatı ve montaj hizmeti sağlayan, savunma sanayi için milli imkanlarla Kanister, taşıma sandığı, taret benzeri ürünler üreten ve farklı programlar için de yapısal üretimler gerçekleştiren Coşkunöz Savunma ve Havacılık’ın yeni genel müdürü Özgür Bayram oldu.

Savunma sanayinde mühendislik, ürün geliştirme ve üretim alanında uzun yıllar tecrübe edinmiş Bayram, savunma ve havacılık sektörünün yerel ve global çapta tedarikçisi olan Coşkunöz Savunma ve Havacılık’taki görevine 2018 yılında başladı. 1989 Yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Özgür Bayram, 1991 yılında ABD’de Aydın Corporation (West) şirketinde Tasarım Mühendisi olarak sektöre adım attı. 1994 yılında Türkiye’ye dönen Bayram, 1994-1997 yılları arasında Ankara’da AYESAŞ (Aydın Yazılım ve Elektronik Sanayi A.Ş.) şirketinde sırasıyla Mekanik Tasarım Mühendisi ve Mühendislik Hizmetleri Müdürü olarak görev yaptı.

Kariyerini üretim ve mühendislik alanlarında uzmanlaşarak sürdüren Bayram, son olarak 2007-2017 yılları arasında SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri şirketinde Kalite ve Mühendislik Hizmetleri Direktörü, Üretim ve Mühendislik Destek Direktörü ve son olarak da Üretim ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.