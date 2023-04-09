Coşkunöz, Tataristan tesisinde Rus ortağı MMK'dan hisseleri geri aldı
Rusya’ya bağlı özerk cumhuriyet olan Tataristan, Türk yatırımcıların en önemli üretim üssü konumunda. Cam sanayisinden ağaç işlerine kadar birçok Türk yatırımının bulunduğu Tataristan’daki Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’ndeki Coşkunöz Holding’in üretim tesisi diğerlerinden farklı olarak metale dayalı en önemli fabrikalardan biri.
Kerim ÜLKER
2016’da Rus çelik devi MMK (Magnitogorsk Metalürji Tesisi) ile ortak kurulan MMK-Çoşkunöz Alabuga Ltd adlı şirkete ait tesiste otomobillerin kaporta parçalarının kalıp üretimi için gerekli çelik ürünler ve parçaları üretiyor. Tesis, özellikle Ford başta olmak üzere Rusya’da bulunan yabancı markalar ve yerel üreticilere yönelik üretimler gerçekleştiriyor. 2018’de faaliyete geçen çelik servis tesisi, 7 bin 300 metrekarenin üzerinde kapalı alanda üretim yapıyor. Yıllık 60 bin ton presli sac üreten tesiste hisse yapısında değişim oldu.
Daha önce yüzde 65’i Coşkunöz Holding, kalan yüzde 35’i Rus MMK’da olan şirkette yönetim tamamen Türk firması Coşkunöz’e geçiyor. Bursa merkezli Coşkunöz Holding, kalan yüzde 35’lik payı alarak tesisin ve şirketin tamamının kontrolünü sağladı. 100’den fazla kişinin çalıştığı tesis için Coşkunöz, yeni bir üretim artışı planlıyor. Edindiğim bilgilere göre Türk şirketi tesisteki üretim hacmini 2.5 kat artıracak ve 150 bin tona çıkaracak.
Romanya’da fabrika kurmuştu
Temelleri 1950 yılında atılan Coşkunöz, otomotiv yan sanayiden savunmaya, havacılıktan bilişime kadar çeşitli alanlarda üretim yapıyor. 1950’li yıllarda Türkiye'de ilk patentli kumaş markalama makinesi üreten şirket, 1963 yılında da ağaç karoseri yerine Türkiye'de ilk çelik otobüs karoseri üretimi gerçekleştirdi. Coşkunöz, geçtiğimiz yıllarda 20 milyon euroluk yatırımla Romanya’da tesis kurmuş ve Renault’ya parça üretimi için anlaşma imzalamıştı.