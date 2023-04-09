Coşkunöz, Tataristan tesisinde Rus ortağı MMK'dan hisseleri geri aldı

Kerim ÜLKER

2016’da Rus çe­lik devi MMK (Magnitogorsk Metalürji Tesisi) ile ortak ku­rulan MMK-Çoşkunöz Ala­buga Ltd adlı şirkete ait tesiste otomobillerin kaporta parçala­rının kalıp üretimi için gerekli çelik ürünler ve parçaları üreti­yor. Tesis, özellikle Ford başta olmak üzere Rusya’da bulunan yabancı markalar ve yerel üreti­cilere yönelik üretimler gerçek­leştiriyor. 2018’de faaliyete ge­çen çelik servis tesisi, 7 bin 300 metrekarenin üzerinde kapalı alanda üretim yapıyor. Yıllık 60 bin ton presli sac üreten tesis­te hisse yapısında değişim oldu.

Daha önce yüzde 65’i Coşkunöz Holding, kalan yüzde 35’i Rus MMK’da olan şirkette yönetim tamamen Türk firması Coşku­nöz’e geçiyor. Bursa merkezli Coşkunöz Holding, kalan yüzde 35’lik payı alarak tesisin ve şirke­tin tamamının kontrolünü sağla­dı. 100’den fazla kişinin çalıştığı tesis için Coşkunöz, yeni bir üre­tim artışı planlıyor. Edindiğim bilgilere göre Türk şirketi tesis­teki üretim hacmini 2.5 kat artı­racak ve 150 bin tona çıkaracak.

Romanya’da fabrika kurmuştu

Temelleri 1950 yılında atılan Coşkunöz, otomotiv yan sana­yiden savunmaya, havacılıktan bilişime kadar çeşitli alanlar­da üretim yapıyor. 1950’li yıllar­da Türkiye'de ilk patentli kumaş markalama makinesi üreten şir­ket, 1963 yılında da ağaç karoseri yerine Türkiye'de ilk çelik otobüs karoseri üretimi gerçekleştirdi. Coşkunöz, geçtiğimiz yıllarda 20 milyon euroluk yatırımla Ro­manya’da tesis kurmuş ve Rena­ult’ya parça üretimi için anlaşma imzalamıştı.