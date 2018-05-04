CPM eğitim projesiyle 100 bin öğrenciye ulaşacak

04 Mayıs 2018

Yazılım firması CPM ve Rabve Vakfı tarafından hayata geçirilen ‘Eğitim İçin Her Şey’ adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şanlıurfa’dan gelen 43 öğrenci ve 7 öğretmen İstanbul’u gezdi.

CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, “5 yıl içinde 250 okul 100 bin öğrenciye ulaşmayı planlıyoruz. Ama 2019 yılında bu rakamı yakalamış olacağız” dedi.

Projenin 4 yıl önce başladığını dile getiren Palamut, “Oğlumun öğretmeni Şanlıurfa’daki öğrenciler için kitap yardımı istemişti. Biz de bu işin böyle olmayacağını düşünerek bu projeyi hayata geçirdik. Proje kapsamında Şanlıurfa’da belirlenen okullardaki öğrencilere kışlık mont, ayakkabı ve kitap yardımı yapıyoruz.

Ek olarak da suyu olmayan okullara da su kuyusu açıyoruz” ifadelerini kullandı. Palamut, bugüne kadar 25 kuyu açtıklarını bildirdi. Suruç, Siverek ve Hilvan’dan da su için talepler geldiğini belirten Palamut, “Şırnak, Bayburt ve çevre illerden de bu yönde talepler geliyor. Projeyi talebe bağlı olarak başka illere de yaymayı planlıyoruz” diye konuştu.

Çocukların kendilerine Aziz Sancar’ı örnek aldıklarını söyleyen Palamut şöyle konuştu: “Çocuklara öğretmenleri ne olmak istediğini soruyorlar. Onlar da Aziz Sancar’ı kendilerine örnek almışlar. Doktor, cerrah, polis, öğretmen olmak istiyorlar. Ama ağırlıklı olarak tıpla ilgili mesleklere yönelmiş durumdalar.”