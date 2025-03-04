Çukurova’da doğal gaz abone sayısı 1 milyona yaklaştı

Müjde DEMİR / MERSİN

Aksa Çukurova Doğalgaz, faaliyet sınırları içerisinde yer alan Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinde abonelerine gaz arzı sağlamaya devam ediyor. “Doğal gazsız mahalle ve sokak kalmasın” diyerek altyapı ve genişleme çalışmalarını sürdüren Aksa Çukurova Doğalgaz, iki yıl önce yaşanan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından etkilenen bölgelerde il valilikleri ve afet koordinasyon ekipleri ile birlikte çalışarak depremzede vatandaşlar için inşa edilen, proje ve şebeke montaj çalışmaları tamamlanan TOKİ deprem konutlarına gaz arzı sağlamayı sürdürüyor. Ayrıca, TOKİ ve rezerv alan konutları için gerçekleştirdikleri çalışmalarına devam ediyor.

Aksa Çukurova Doğalgaz, dört şehirden oluşan doğal gaz dağıtım bölgesinde gerçekleştirdiği 593 kilometrelik yatırımla şebeke uzunluğunu 8 bin 460 kilometreye çıkardı, abone sayısını ise 981 bine ulaştırdı. Operasyonel tüm planlamalarını vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak ve Çukurova bölgesine sağladıkları ekonomik katkıyı artırmak üzere hayata geçirdiklerini aktardı.

2025 yılı çalışmaları kapsamında Aksa Çukurova Doğalgaz, illerdeki yatırımlarına devam ederken aynı zamanda Hatay’ın Samandağ ve Osmaniye’nin Hasanbeyli ve Sumbas ilçelerine ilk kez gaz arzı sağlanacağını vurguladı. Aksa Çukurova Doğalgaz, yıl sonuna kadar planlanan altyapı çalışmalarının tamamlanarak vatandaşların doğal gaz ile buluşacağı değerlendirmesinde bulundu.

Adana’da abone sayısı 330 bin

Aksa Çukurova Doğalgaz, lisans sınırları içerisinde yer alan Adana’da 2024 yılında 2 bin 970 kilometreye çıkardığı doğal gaz şebekesiyle 330 bin abonesine kesintisiz ve güvenli doğal gaz arzı sağladıklarının bilgisini verdi. Geçen yıl Tufanbeyli ilçesinde İstiklal ve Cumhuriyet; Saimbeyli’de Fatih ve Yeşilbağlar; Pozantı’da da Zafer Mahallesi’nde genişleme çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Aksa Çukurova Doğalgaz, ayrıca, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan ve devam eden deprem konutları için şu ana kadar 57 milyon TL yatırımla 26 kilometre doğal gaz dağıtım şebekesi montajı gerçekleştirerek 3 bin 191 konuta gaz arzı sağladı.

Mersin’de abone sayısı 270 bin

Aksa Çukurova Doğalgaz Mersin’de çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 2024 yılında Mersin’de lisans alanında bulunan tüm ilçelerde gerçekleştirdiği altyapı montaj çalışmaları ile şebeke büyüklüğünü 2 bin 400 kilometreye ulaştıran Aksa Çukurova Doğalgaz, Mersin genelinde 270 binden fazla aboneye doğal gaz hizmeti verecek.

Hatay’da abone sayısı 280 bin

2024 yılında Hatay’da doğal gaz şebekesini 2 bin 411 kilometreye, abone sayısını 280 bine çıkaran Aksa Çukurova Doğalgaz, genişleme çalışmaları kapsamında Yayladağ’ın Çamaltı, Kurtuluş, Tutlubahçe mahalleleri; Altınözü’nün Karsu; Kumlu’nun ise Cumhuriyet ve Fevzi Çakmak mahallelerinde yaşayan vatandaşları doğal gaz ile buluşturdu. 6 Şubat depremleri sonrasında Hatay ilinde yaşamın olağan akışına dönmesine katkı sağlamak için gerekli altyapı çalışmalarını sürdüren Aksa Çukurova Doğalgaz, bu kapsamda, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan ve devam eden deprem konutları için 242 kilometre doğal gaz dağıtım şebekesi montajı gerçekleştirerek 26 bin 464 konuta gaz arzı sağladı.

Osmaniye’de abone sayısı 100 bin

Osmaniye’de 2024 yılı sonu itibarıyla Osmaniye Merkez, Bahçe, Düziçi, Kadirli ve Toprakkale bölgelerindeki TOKİ deprem konutları için 35 kilometre şebeke montajı gerçekleştiren Aksa Çukurova Doğalgaz, bu yatırımları ile 9 bin 636 adet daireye doğal gaz ulaştırdı. Osmaniye ilinde abone sayısını 100 bine çıkaran Aksa Çukurova Doğalgaz, merkezdeki Haraz, Toprakkale ilçesinde ise Dağıstan ve Göçmen mahallelerinde de doğal gaz çalışmalarını sürdürüyor.

Aksa Doğalgaz hakkında

Faaliyet alanında yer alan 27 il merkezi, 310 ilçe ve beldede yaklaşık 17,4 milyon nüfusa, 7 milyon potansiyel aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, Türkiye’nin en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi konumunda bulunmakta. Yatırımlarını “Şehirler Doğal Gazla Nefes Alıyor” sloganıyla Türkiye’nin her yerine hızla ulaştırmayı amaçlayan Aksa Doğalgaz, genişleyen dağıtım bölgelerine yönelik yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürüyor.