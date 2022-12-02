Danfoss, iş süreçlerine verimlilik, karlılık ve süreklilik kazandırıyor

Danfoss’un, farklı sektörlerin değişen ihtiyaçlarına özel geliştirdiği satış sonrası hizmetler bütünü DrivePro® Ürün Ömrü Hizmetleri, AC sürücülerin yaşam döngüleri boyunca maksimum verimlilikte çalışmasına yardımcı oluyor. Saha İncelemesi, Devreye Alma Desteği, Uzatılmış Garanti, Yedek Parça, Değişim, Önleyici Bakım, Uzaktan İzleme, Uzaktan Uzman Desteği ve İyileştirme (Retrofit) gibi ürün çeşitliliğiyle DrivePro® Ürün Ömrü Hizmetleri; bakım, onarım ve değiştirmenin ötesinde baştan sona bir hizmet bütünlüğü anlayışı sunuyor. Alanında uzman ekiplerle, AC sürücülerinin ürün yaşam sürecinin desteklenmesi için karlılık, verimlilik ve optimum çalışma istikrarını garanti ediyor.

Sektördeki en uzun garanti

DrivePro® Ürün Ömrü Hizmetleri ürünlerinden Saha Değerlendirmesi hizmeti ile tesisteki AC sürücüler hakkında veriler alınarak yaşam döngü durumları ve ürünlerin tesis için kritikliği ortaya koyuluyor. DrivePro® Saha Değerlendirmesi ile tesisin çalışma sürecini etkileyebilecek risk faktörleri ortaya çıkarılıyor, eksiksiz bir bakım stratejisi oluşturuluyor. Hazırlanan ayrıntılı raporlar ve gelecekteki bakım ihtiyaçlarıyla arıza riski ortaya koyularak beklenmeyen arıza süreleri azaltılıyor, sürücü bakım planlamaları optimize ediliyor. DrivePro® Devreye Alma Desteği ise AC sürücülerin ilk günden itibaren gerçekçi verilerle doğru proses ve yüksek verimlilikle çalışmasını sağlıyor. Kritik ayar ve kontrollerin yapıldığı, doğru parametrelerin girildiği servis hizmeti ile tesisteki karmaşıklık giderilirken, öngörülemeyen sorunlar ortadan kaldırılıyor. En iyi sürücü performansının hedeflendiği hizmet ile AC sürücüleri ilk andan itibaren yüksek verimliliğe ulaşıyor. Bakım teknisyenlerinin temel eğitim içeriklerini de kapsayan hizmet, optimum performans için süreçteki ilk adım. DrivePro® Uzatılmış Garanti ile sahada meydana gelecek arızalar garanti altına alınıyor. Arıza durumunda kullanıcılara sürücüler için düşük maliyetli veya tamamen ücretsiz onarım ya da değişim fırsatı sunuluyor. Orijinal yedek parça destek imkanı, düşük ve öngörülebilir maliyetlerin yanı sıra alanında uzman teknisyenlerle cihazların kullanım ömürleri uzatılıyor.

Parça temini sırasında bekleme sorunu ve iş kayıpları ortadan kaldırılıyor

AC sürücülerin onarımı ve bakımı için gereken yedek parçalara anında erişim imkanı sunulan DrivePro® Yedek Parça paketiyle, yedek parça temini sırasında bekleme sorunu ve iş kayıpları ortadan kaldırılıyor. Onarımın en hızlı ve en uygun maliyetli alternatifi DrivePro® Ürün Değişimi, kritik proseslerdeki arızalarda, durdurulamayacak süreçlerde ürünün değişimini kapsıyor. Ayrıca arızalı sürücünün Danfoss olması da gerekmiyor. Hızlı bir kurulum imkanı tanıyan DrivePro® Ürün Değişimi, yüksek proses süresini koruyor. Bakım planlarındaki risklerin ortadan kaldırılmasının amaçlandığı DrivePro® Önleyici Bakım, arıza riskini en aza indirerek operasyonel sürekliliği garanti ediyor. Sürücülerin kullanım ömrünün uzatılması için öngörülebilir bir bakım planının oluşturulduğu hizmet ile plansız kesintilerin önüne geçiliyor. Beklenmedik bakım maliyetleri ortadan kaldırılıyor. Spesifik ihtiyaçlara göre tasarlanan özel bakım programları ile reaktif bakım ve yedek parça maliyetleri düşürülüyor.

Yedeklenen sürücü parametreleri ile hızlı kurtarma imkanı

Prosesin her an gözetim altında tutularak, arıza kaynaklı kesintileri en aza indirmek için tasarlanan DrivePro® Uzaktan İzleme, arızalar yaşanmadan bildirim almayı mümkün kılıyor. Bulut tabanlı altyapısıyla olası risklerin, zaman ve yer sınırı olmaksızın takip edilmesini ve hızlı tepki verilmesini sağlayan hizmet, olası arızaları önceden belirleyerek kesinti süresini en aza indiriyor. Yedeklenen sürücü parametreleri ile hızlı kurtarma imkanı da tanıyan hizmet, doğru kararlara hızla ulaşılmasına yardımcı oluyor. AC sürücü bilgilerine 7/24 erişim, ekipman izleme, performans analizi avantajları da bulunan hizmet, kesintisiz üretime imkan tanıyor. Sürücülere uzaktan bağlantı destek hizmeti DrivePro® Uzaktan Uzman Desteği, hızlı sorun giderme ve devreye alma artıları ile servis sürelerini %33’e kadar azaltıyor. Saha ziyaretlerinden kaynaklanan maliyetin önlendiği ve zamandan da tasarrufun sağlandığı hizmet ayrıca, öngörülemeyen arıza sürelerini de en aza indiriyor.

Kullanım ömrü biten bir sürücü yeni bir modele dönüştürülüyor

Kullanım ömrü biten bir sürücünün yeni bir modele dönüştürülmesi olarak tanımlanan DrivePro® İyileştirme (Retrofit), faydayı en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Bu hizmet, muadil yeni bir sürücüye ait kurulum, planlama ve teslimatın denetlenmesini kapsıyor. DrivePro® İyileştirme (Retrofit) ile birlikte bir AC sürücü yaşam döngüsünü tamamladığında ya da yedek parça desteği sağlanamadığında, mevcut proses üzerindeki bekleme süresini en aza indirerek muadil yeni sürücünün sahada devreye alınma süreçlerini içeriyor. Minimum planlı duruş ile zaman ve maliyetlerden tasarruf, yatırımın hızlı dönüşü, üretim verimliliği ve öngörülebilir maliyet avantajları sağlıyor. Plansız maliyetler ve arıza gibi sürprizlerin yaşanmasını engelliyor. Üretimde sürekliliği garanti ediyor. Yenilenen ürünler enerji verimliliğine katkı sağlıyor. İhtiyaçlar doğrultusundaki maliyetlerle en son teknoloji, üretim süreçlerine entegre ediliyor. Düşük kurulum maliyetleriyle mevcut sürücülerden en etkili şekilde yararlanılıyor.