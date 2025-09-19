Danone Türkiye, B Corp sertifikası aldı
Danone Türkiye, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda odaklı çalışmalarıyla uluslararası düzeyde yüksek standartları karşıladığını belgeleyerek B Corp sertifikası almaya hak kazandı.
Hayati ARIGAN
B Corp sertifikası; yönetişim, çalışanlar, çevre, toplum ve müşteri başlıklarında şirketlerin performansını değerlendiriyor. Şirket, 2050 yılına kadar net sıfır olmayı, 2030’a kadar ise sera gazı emisyonlarını yüzde 35 azaltmayı planlıyor. Üretim tesislerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanan Danone, su geri kazanım projeleriyle 2024’te 84 bin ton suyu yeniden ekonomiye kazandırdı.
“Çıtayı yükseltiyoruz”
Danone Türkiye Genel Müdürü Cem Küçükcan, B Corp sertifikasının şirket için “bir bitiş değil, her yıl çıtayı yükseltme motivasyonu veren bir başlangıç noktası” olduğunu vurguladı. B Corp sertifikasyon sürecini değerlendiren Küçükcan şunları söyledi: “Danone olarak sorumluluğumuzun fabrika kapılarıyla sınırlı olmadığının bilincindeyiz.
Nitekim, gerçek başarı, finansal sonuçların ötesinde, topluma, çalışanlara ve gezegenimize sağladığımız fayda ile ölçülüyor. Bu bağlamda, B Corp sertifikası bizim için asla bir bitiş çizgisi değil, aksine her yıl çıtayı biraz daha yükseltme motivasyonu veren bir başlangıç noktası. Tüm paydaşlarımızla birlikte işimizi iyilik için bir güç haline getirerek daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme hedefimizi sürdüreceğiz.”