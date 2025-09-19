Danone Türkiye, B Corp sertifikası aldı

Hayati ARIGAN

B Corp sertifikası; yönetişim, çalı­şanlar, çevre, toplum ve müş­teri başlıklarında şirketlerin performansını değerlendiri­yor. Şirket, 2050 yılına kadar net sıfır olmayı, 2030’a kadar ise sera gazı emisyonlarını yüzde 35 azaltmayı planlıyor. Üretim tesislerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kulla­nan Danone, su geri kazanım projeleriyle 2024’te 84 bin ton suyu yeniden ekonomiye kazandırdı.

“Çıtayı yükseltiyoruz”

Danone Türkiye Genel Mü­dürü Cem Küçükcan, B Corp sertifikasının şirket için “bir bitiş değil, her yıl çıtayı yük­seltme motivasyonu veren bir başlangıç noktası” olduğunu vurguladı. B Corp sertifikas­yon sürecini değerlendiren Küçükcan şunları söyledi: “Danone olarak sorumlulu­ğumuzun fabrika kapılarıyla sınırlı olmadığının bilincin­deyiz.

Nitekim, gerçek başarı, finansal sonuçların ötesinde, topluma, çalışanlara ve geze­genimize sağladığımız fay­da ile ölçülüyor. Bu bağlam­da, B Corp sertifikası bizim için asla bir bitiş çizgisi de­ğil, aksine her yıl çıtayı biraz daha yükseltme motivasyonu veren bir başlangıç noktası. Tüm paydaşlarımızla birlikte işimizi iyilik için bir güç hali­ne getirerek daha adil, kapsa­yıcı ve sürdürülebilir bir ge­lecek inşa etme hedefimizi sürdüreceğiz.”