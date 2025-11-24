Darphane ve TP Türkiye’ye Contact Center World’dan iki ödül

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile TP Türkiye, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) geçiş sürecinde yürüttükleri Destek Masası operasyonuyla uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.

Dünyanın müşteri deneyimi ve çağrı merkezi alanındaki en prestijli organizasyonlarından Contact Center World Awards’ın Atina’da düzenlenen dünya finalinde proje, “En İyi Kriz Yönetimi” ve “En İyi Teknoloji İnovasyonu” kategorilerinde iki altın ödül birden aldı.

Operasyonel kapasite 4,5 kat artırıldı

Kamu-özel sektör iş birliğiyle yürütülen operasyonda eğitim süreçleri yalnızca bir hafta içinde tamamlanarak çağrı merkezi devreye alındı. Kısa sürede operasyonel kapasite 4,5 kat artırıldı. Bulut santral altyapısı, çok kanallı iletişim, hızlı ölçeklenebilirlik ve anlık teknik müdahaleler sayesinde yoğun çağrı dönemleri kesintisiz yönetildi. SMS, e-posta, IVR, otomatik aramalar ve outbound iletişimle müşteri memnuniyeti odağı korunarak süreç başarıyla yürütüldü.

Ödüller, törende Darphane adına Bülent Yılmaz’a ve TP Türkiye & Azerbaycan CEO’su Tülay Doğrular’a takdim edildi.