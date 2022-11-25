DDTECH Azerbaycan’a teknoloji ihraç edecek

Zirve, Türkiye’de geliştirilen bankacılık, sigortacılık ve teknoloji çözümlerinin Azerbaycan’a ihracı konusunda iki ülkenin önde gelen şirketlerini bir araya

getirecek.

DDTECH Genel Müdürü Dr. Tanay Evliya, iki yıldır Azerbaycan’ın dijital dönüşümüne yardımcı olmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “DDTECH’te kurumların dijital dönüşüm ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirdiğimiz yerli ve milli çözümleri, sektörel ihtiyaçlara uygun şekilde tasarlayarak gerekli yazılım ve servislerle birleştiriyoruz” dedi.