DDTECH Azerbaycan’a teknoloji ihraç edecek
Şirketlerin dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca ürün ve çözümler üretme hedefiyle 2018 yılında kurulan DDTECH, 2 Aralık’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek Türkiye Finans Sektörü Liderler Zirvesi’nde geliştirdiği ürün ve hizmetleri ülkenin öncü kurumlarına tanıtacak.
Zirve, Türkiye’de geliştirilen bankacılık, sigortacılık ve teknoloji çözümlerinin Azerbaycan’a ihracı konusunda iki ülkenin önde gelen şirketlerini bir araya
getirecek.
DDTECH Genel Müdürü Dr. Tanay Evliya, iki yıldır Azerbaycan’ın dijital dönüşümüne yardımcı olmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “DDTECH’te kurumların dijital dönüşüm ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirdiğimiz yerli ve milli çözümleri, sektörel ihtiyaçlara uygun şekilde tasarlayarak gerekli yazılım ve servislerle birleştiriyoruz” dedi.