De Dietrich Türkiye pazarına iddialı girdi

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren ve BDR Thermea Group markası olan De Dietrich, Türkiye'de faaliyete başladı. De Dietrich, İstanbul'da basın mensuplarının katılımıyla tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. BDR Thermea Group'un altı küresel markasından biri olan De Dietrich 50'den fazla ülkede premium iklimlendirme çözümleri, kaliteli ürün ve güçlü servis hizmeti sunuyor.

"Yüzde 25 pazar payı hedefliyor"

BDR Thermea Türkiye CEO'su Ender Çolak, programda yaptığı konuşmada, "BDR Thermea Group, Türkiye'deki faaliyetlerini Baymak markası ile halen sürdürüyor. Akıllı iklimlendirme çözümleri ile sürdürülebilir bir geleceği yakınlaştırarak erişilebilir hale getiren BDR Thermea Group'un hem önemli bir parçası hem de grubun dünyaca ünlü markalarından biri olan De Dietrich'in Türkiye'deki gücümüze güç katacağına inanıyorum. De Dietrich ile Türkiye'de üç yıl içinde premium segmentte yüzde 25 pazar payı alarak toplamda 50 bin adet kombi, 20 bin adet klima ve 2 bin adet ısı pompasına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

"7 gün 24 saat müşteri hizmetleri destek hattımız; yetkili servis noktamız ve kusursuz müşteri memnuniyeti anlayışımız ile her geçen gün daha da büyüyoruz. 2023 yılında 150 bayi, 52 servis ile başladığımız yolculuğumuzu 400 bayi ve 250 servise ulaştırmayı hedefliyoruz." yorumunu yapan Çolak şunlara dikkati çekti:

Baymak ile hızlı büyüdü

"BDR Thermea Türkiye Baymak markası ile 2022 yılını yüzde 120'nin üzerinde büyüme ile kapatacak. Bu yılı yüzde 120'nin üzerinde büyüme ile 3 milyar TL'ye yakın ciro ile kapatacağız. Adetsel bazda kombide yüzde 21, klimada yüzde 5 büyüme ile her iki ürün grubunda da pazar payımızı önemli ölçüde artırdık. İhracatımız 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla Euro bazında yüzde 20 arttı ve 46 milyon Euro oldu. Fransa, Arjantin, İspanya, Almanya, Gürcistan, Azerbaycan ve Özbekistan en çok ihracat yaptığımız ülkeler olarak öne çıkıyor."

Çolak, BDR Thermea Türkiye'nin 2023 yılına ilişkin hedeflerine ilişkin,"Gelecek yıl, Baymak ve De Dietrich olarak ciroda yüzde 50, ihracatta Euro bazında yüzde 25, kombi adedinde yüzde 20, klima adedinde ise yüzde 10 büyüme hedefliyoruz." ifadesini kullandı.