Dedeman, Kazakistan’a yeni otel yatırımı yaptı

Almatı’da gerçekleştirilen açılış törenine, Türkiye’nin Almatı Başkonsolosu Evren Müderrisoğlu, TAV Havalimanları Holding A.Ş Kurumsal İletişim Müdürü Alper Topçu, Almatı Şehri Turizm Departmanı Başkanı Galiye Tokselova, DO-KAR Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Mutlu Doğru başta olmak üzere birçok davetli katıldı.

“Kazakistan’da büyümeye devam edeceğiz”

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Banu Dedeman, Kazakistan’daki ilk oteli 2014 yılında Öskemen’de açtıklarını hatırlatarak, “Şimdi ise Park Dedeman Almaty ile buradaki ikinci yuvamızı açmanın gururunu yaşıyoruz.

Astana’dan Aktau’ya kadar Kazakistan’ın farklı şehirlerinde varlığımızı genişletme arzumuzla; turizm alanındaki bilgi birikimimizi paylaşacak, satış ve pazarlama gücümüzle rekabet avantajı sağlayacak ve Dedeman Loyal Club üyelerimize daha geniş bir hizmet kapsamı sunacağız” dedi.

Havaalanı genişletildi yeni destinasyonlar açıldı

Türkiye’nin Almatı Başkonsolosu Evren Müderrisoğlu ise Dedeman’ın Almatı’ya sunacağı katkının önemine değinirken, TAV Havalimanları Holding A.Ş Kurumsal İletişim Müdürü Alper Topçu da Almatı’da havaalanı genişlettiklerini ve aynı zamanda yeni destinasyonlar açtıklarını söyledi. Almatı Şehri Turizm Departmanı Başkanı Galiye Tokselova ise Almatı şehrine her sene yüz binlerce turistin geldiğini ve şehrin dinamiklerinin turizm açısından çok iyi olduğunu kaydetti.

DOKAR Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Mutlu Doğru da “Dedeman bayrağını Kazakistan içerisinde büyütmek istiyor ve başka ülkelere de taşımak için çalışıyoruz” diye konuştu. Otel; modern tasarım çizgileriyle dizayn edilmiş 110 odaya sahip. Bölgenin botanik ruhunu yansıtan garden restoranı ve roofu, geniş toplantı odaları ve spor salonunun yanı sıra, spa’sı, fitness salonu ve kapalı havuzu ile şehri ziyaret eden misafirlerine hizmet vermeye hazır.