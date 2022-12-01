DeFacto, Avrupa'da yeni nesil franchise modeli ile büyüyecek

“Ulaşılabilir Moda” vizyonu ile globalleşme hedefleri doğrultusunda stratejik adımlar atan DeFacto, bugün 93 ülkede 500’ün üzerinde mağaza ve e-ticaret kanallarıyla faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Yatırım büyüme hızını arttırmak üzere 13 ülkede bulunan 34 franchise mağaza ağını genişletmeye odaklanan marka, son yıllarda bu alanda ciddi yatırımlar gerçekleştiriyor. Bugün 5 kıtada müşterileriyle buluşan DeFacto, 2027 yılına kadar 180 ülkede faaliyet göstermeyi hedefliyor.

29 Kasım – 1 Aralık 2022 tarihleri arasında perakende sektörünü bir araya getiren, Cannes’ta gerçekleştirilen MAPIC Fuarı'na katılan DeFacto Alternatif Satış Kanalları & İş Geliştirme Genel Müdürü Serdar Ersoy, Avrupa pazarında franchising sistemi ile büyümeyi hedeflediklerini belirterek, geliştirdikleri yeni nesil franchise modelini şöyle anlattı:

“DeFacto olarak global çapta hem kendi yatırımlarımız hem de franchise partnerlerimizle büyüme hızımızı 2 katına çıkarıyoruz. DeFacto’da ekspansiyon ve franchise kendi dinamizmi ile yönetilen bağımsız bir şirket gibi çalışıyor. Biz DeFacto olarak kurumsal bazlı iş modelini benimsediğimiz için dünya genelinin benimsediği toptan satış modeli yerine yeni nesil franchise modeli tasarladık. DeFacto’yu sektörden ayrıştıran bu modelin en temel özelliği bu kanalımızın da diğer kanallarımız gibi kesintisiz ve bütünleşik olması. Ülkelerdeki franchise seçiminde hiçbir konuda eksiklik yaşamamak için tüm süreçleri 360 derece operasyonel mükemmellik çerçevesinde yönetiyoruz. Franchise mağazalarımızı da kendi mağazalarımızdan ayrı tutmuyor, mağaza için yer bulunmasından inşaata, ürün seçiminden planlamasına, fiyatlandırmasından operasyonel verimlilik süreçlerine kadar uçtan uca işin içinde yer alıyor ve iş ortaklarımızla beraber ilerliyoruz. Tüm franchiselarımızın markamızın DNA’sına uygun şekilde faaliyet göstermesi için çalışıyoruz. İş ortaklarımızın da hızlı, kârlı ve güvenilir bir şekilde büyümeleri temel önceliğimiz.”

“3 yıl içinde franchise kanalımızı %300 büyütmeyi hedefliyoruz”

Franchise seçiminde DeFacto ile aynı vizyona sahip olunmasını ve tecrübe ile yetkinliği önemsediklerini belirten Serdar Ersoy, “Franchise partnerlerimize anahtar teslimi mağazacılık deneyimi yaşatıyoruz. Amacımız finansal ve ticari geçmiş olarak vizyoner bir ortak ile iş birliği yapmak. Mağazanın lokasyonunun belirlenmesinden proje ve inşaat sürecine kadar mağazanın hazırlanmasındaki tüm süreçlerde aktif rol alıyoruz. Ürün bazında ise sevk olacak ürünlerden ürünün satılacağı fiyatlara kadar operasyonel destek sağlıyoruz. Bu vizyonla 3 yıl içinde franchise kanalımızı %300 büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

"DeFacto bir moda markası olduğu kadar bir teknoloji şirketi"

DeFacto, kendi bünyesindeki DeFacto Teknoloji ve 300’ü aşkın kişinin yer aldığı developer takımı ile omni-channel altyapısını güçlendiriyor ve perakende sektörünün dönüşümüne öncülük eden yazılımlar geliştiriyor. DeFacto’nun yalnızca moda değil teknoloji de üreten bir marka olduğunu vurgulayan Serdar Ersoy, “Müşterilerimizin alışveriş yolculuğunu daha hızlı ve kolay hale getirmek için teknoloji yatırımlarımız devam ediyor. Geliştirdiğimiz teknolojiyi hem kendi bünyemizde hem de iş ortaklarımız olan franchiselarımız ile paylaşıyoruz. Bu çalışmalarımızdan en önemlisi ise mağazaların her noktasında ödeme yapma imkanı sunarak kasa önünde kuyrukların oluşmasını engelleyen DFPOS uygulamamız. Perakende sektöründe hayata geçirilen ilkler arasında bulunan “Android POS” projesi olan DFPOS, sağladığı mobilite ile mağazanın her noktasında omni-channel destekli ödeme ve iade işlemlerinin yapılmasını mümkün kılarak müşterilerin alışveriş deneyimlerini kolaylaştırıyoruz” dedi.