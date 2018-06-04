DeFacto mağazalarında yüzde 35 enerji verimliliği sağlıyor

04 Haziran 2018

Türkiye hazır giyim sektörü markalarından DeFacto, daha yeşil bir ekonomi için tüm iş süreçlerinde doğal kaynakların korunmasına büyük özen gösteriyor. Ulaşılabilir modada dünya markası olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren DeFacto, doğal kaynakları korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla hayata geçirdiği örnek uygulamalarını 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında paylaştı.

Çevre dostu ürünlerde hedefini her zaman bir aşama daha yukarıya çekmeyi hedefleyen DeFacto, özellikle üretim süreçleri ve mağazalarındaki su, elektrik ve kağıt kullanım oranlarını önemli derecede azalttığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DeFacto CEO'su İhsan Ateş, "Çevre ile ekonomik kalkınma arasında kuvvetli bir ilişki bulunuyor. Dolayısıyla bugünün gereksinim ve beklentilerini karşılarken gelecek nesillerin gereksinim ve beklentilerini karşılayabilme olanaklarını da düşünerek hareket etmek gerekiyor. DeFacto olarak hem kurumsal hem de 200'ün üzerinde konfeksiyon ana tedarikçilerimizle çevre ve toplum üzerinde etkilerimizi en aza indirmek üzere hassasiyet gösteriyoruz. Bizim için çevreye ve içinde yaşadığımız topluma karşı duyarlı şirket olmak finansal başarılar elde etmekten daha önemli konu" dedi.

"1 milyon üründe yüzde 100 organik pamuk kullanıldı"

Ateş, sözlerine şöyle devam etti: "Tasarımdan kasadaki satış anına kadar tüm süreçlerimizde çevreci uygulamalar konusunda hassas davranıyoruz. Dünya moda trendlerine uygun olarak tasarladığımız kadın, erkek, çocuk, bebek ve aksesuar kategorisindeki tüm ürün gruplarımızda insan sağlığına önem veriyoruz. Özellikle çocuk kategorisinde yüzde yüz organik pamuktan yapılan üretilen koleksiyonlar hazırlıyoruz. Ürün gruplarımız için 2017 yılında yaklaşık 1 milyon üründe yüzde 100 organik pamuk kullandık. Öte yandan organik pamuklu ürün satış adedimiz her geçen yıl artarak devam ediyor. 2015 yılında 65 bin adet olan organik pamuklu ürün satışımız 2016'da 105 bin adede yükselirken 2017 yılında yaklaşık 10 kat artarak 965 bin adede ulaştı. Bu verilere ek olarak susuz üretilen ürünlerden yaklaşık 2 bin ton su tasarrufu sağladık. Bu ürünlerimiz için yaklaşık 13 milyon adet geri dönüşümlü etiket kullandık. Ürün fiyat etiketlerin tasarımların da değişikliğe gidilerek yüzde 30 daha az kâğıt harcadık."

"Bin 297 ton karton ve 259 ton ambalaj atık geri dönüşüme gitti"

Enerji verimliliği konusunda örnek uygulamalar hayata geçirmeye gayret ettiklerini ifade eden Ateş, "Türkiye'deki mağazalarımızda metrekare başına aylık ortalama elektrik tüketimini 2017 yılında önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 10 azaltmayı başardık. Mağazalarımızda tercih ettiğimiz düşük elektrik tüketimli iklimlendirme sistemi ve yeni nesil LED armatürleri sayesinde enerji tüketiminde benzer büyüklükteki bir mağazaya kıyasla yüzde 35 tasarruf sağlıyoruz. Ozon tekstil Genel Merkez binası olmak üzere, Sivas ve Batman'daki fabrikalarımız ile Kıraç'ta bulunan depomuzda aydınlatma amaçlı kullanılan balanslı ampuller ve floresan lambalardan tamamen vazgeçtik. Ortak alanlarda daha iyi aydınlatma sağlayan fotoselli LED armatürlere geçtik. Enerji tüketimin yanı sıra kâğıt, karton ve plastik gibi doğal kaynaklardan elde edilen malzemelerin verimli kullanılması temel çevresel yaklaşım ilkelerimiz arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ömrü dolan karton koliler ve ürünlerin paketlendiği plastik ambalaj malzemeleri mağazalarımızın bulunduğu illerde faaliyet gösteren atık toplama ve ayrıştırma lisanslı firmalarına teslim ediliyor. Bu sayede 2017 yılında mağazalarımız aracılığıyla bin 297 ton karton ve 259 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdık" dedi.

"Merkez ofisin su tüketiminde yüzde 17,5 tasarruf sağlandı"

DeFacto Merkez ofis ve mağazalarda tüketilen suyun neredeyse tamamı bireysel ve temizlik için kullanıldığını belirten Ateş, "İstanbul'daki merkez ofisimizde çalışan başına su tüketiminde 2017 yılında yaklaşık yüzde 20 tasarruf sağlamayı başardık. Buna göre 2016 yılında kişi başına 17,42 metreküp olan yıllık su tüketimi 2017'de 13,82 metreküpe kadar düştü. Su tüketimini daha da azaltmak için Genel Müdürlük binası ve yeni kurulan mağazalarda fotoselli bataryaları tercih ediyoruz. Ozon Tekstil'e ait fabrikalarda kumaş boyama gibi su tüketimi yüksek olan üretim süreçleri bulunmuyor. Böylece görece daha düşük miktarda su tüketimi yapılıyor. Ozon Tekstil'in Sivas'taki iki fabrikasından 2016 yılında toplam 20 bin 500 ton atık su organize sanayinin içinde yer alan arıtma tesisine gönderildi. Batman'daki fabrikada üretimden kaynaklanan bir atık su bulunmuyor" diye konuştu.