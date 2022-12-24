DeFacto'dan Katar’da 3. mağaza

Globaldeki mağaza yatırımlarına hız kesmeden devam eden DeFacto, Katar’daki 3. mağazasının kapılarını açtı. 2027 yılına kadar 180 ülkede faaliyet göstermeyi hedefleyen DeFacto’nun en yeni adresi, Katar’ın en çok rağbet gören ve prestijli AVM’lerinden biri olan Gulf Mall oldu.

DeFacto’nun Gulf Mall’daki yeni mağazası, 1.535 metrekarelik bir alana sahip. DeFacto, yeni mağazasında kadın & erkek, bebek & çocuk, ev giyimi, ayakkabı ve aksesuar gibi geniş ürün yelpazesi ile hizmet veriyor.