Değer Elektrik, Türk Cumhuriyetlerindeki hizmet ağını genişletecek

30 Temmuz 2018

Dünyanın önde gelen elektrik malzeme üreticilerinin yetkili satış bayiliğini yapan Değer Elektrik, Irak, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan’dan sonra bölgedeki hizmet ağını genişletmek adına atağa kalktı.

Değer Elektrik Genel Müdürü Şenol Değer, “2019’da Türki cumhuriyetlere daha hızlı hizmet vermek adına belirleyeceğimiz ülkelerde lojistik merkezi ve satış ofisi açmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu. Yıl içerisinde firma olarak yatırım yapmaya devam edeceklerini anlatan Değer, “Ofis ve Lojistik merkezlerimizi tek yerde toplayacağımız 2 bin metrekarelik yeni bir yere taşınacağız. Burada mevcut araç, personel ve stok miktarımızı artırarak daha hızlı hizmet vermeyi planlıyoruz” dedi.

Temelleri, 1952 yılında kurulan İsmail Hakkı Değer Taahhüt firmasına dayanan Değer Elektrik, 1992 yılında endüstriyel elektrik malzemeleri satışı amacı ile kurulduklarını ve kısa sürede ulusal ve uluslararası birçok önemli üreticinin yetkili satıcısı konumuna geldiklerini söyledi. Dünya kablo sektöründe önde gelen firmalarından Nexans yetkili satıcısı olarak faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Değer, “İstanbul Ataşehir’de satış ofisimiz, Pendik ve Tuzla da bulunan toplam bin 500 metrekarelik alana sahip lojistik merkezlerimiz ile faaliyetlerimize devam ediyoruz” dedi. Konut, AVM, hastane projeleri ve endüstriyel tesis projeleri başta olmak üzere Türkiye’de önde gelen birçok projeye kablo ve elektrik malzemesi tedariği sağladıklarını belirten Değer, “Sektördeki en eski firmalardan biriyiz. 2017 yılında pazardaki daralmaya rağmen ciro olarak yüzde 50 büyüme kaydettik” şeklinde konuştu.



“Büyümek için yatırım şart”

Firma olarak geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını anlatan Değer, “Sektörümüzde yüzlerce benzer hizmeti verdiğini iddia eden irili ufaklı firmalar mevcut. Sürekli de yenileri açılmakta. Değer Elektrik kuruluşundan günümüze verdiği sözleri tutan gerek tedarikçi, gerekse müşterilerine hizmeti ve duruşuyla güven veren bir firmadır. Şirketimiz, Türkiye’nin her bölgesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalara deneyimli mühendis kadrosu ile en hızlı şekilde hizmet vermektedir. Yangına dayanıklı enerji kabloları (Halogen free), zayıf akım ve data kabloları, orta gerilim hücre ve trafolar, topraklama malzemeleri, busbar ve kablo kanallarına kadar ulusal ve uluslararası belgelere sahip, garantili ürün yelpazemizle müşterilerden gelen talepleri karşılayabilecek yüksek potansiyele sahibiz” dedi. 2017’de yakaladıkları ivmeyi 2018 için de devam ettirmeyi hedeflediklerini belirten Değer, “Yapacağımız yatırımlarla hem personel hem de ciro anlamında büyümemizi sürdüreceğimizi ve hizmet kalitemizi arttıracağımızı ön görüyoruz. Büyümek için yatırım şart” diye konuştu.