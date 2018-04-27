Demir Grup'un güneş paneli ihracatında hedef 100 milyon dolar

27 Nisan 2018

Güneş enerjisi alanında yapacakları yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, başlangıçta 30 megavat kapasitesi bulunan Konya'daki panel üretim fabrikasında, yüzde 90 yerlilik oranıyla üretim yaptıklarını söyledi.

Şu anda fabrikanın kapasitesini 250 megavata çıkardıklarını ve bu rakam üzerinden güneş paneli üretimine 1 Mayıs itibarıyla başlayacaklarını dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"Konya'daki güneş paneli üretim tesisimizin kapasitesini bu yıl sonuna kadar 500 megavata çıkaracağız. Panel üretimimizin büyük bir kısmını ihraç ediyoruz. Söz konusu ihracatı Bosna-Hersek, Kazakistan, Ukrayna, Makedonya ve bazı Afrika ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Bu ülkelerin bazılarında yap-işlet-devret modeliyle yaptığımız güneş enerjisi santrallerimiz de var. Bazılarında belli oranda ortaklıklarımız bulunuyor. Bu santrallerde hem kendi panellerimizi kullanıyor hem de Türkiye'nin ihracatını artırmış oluyoruz. Planımız, yurt içi ve yurt dışında 2019 itibarıyla 500 milyon dolarlık yatırımı tamamlamak. Konya'daki fabrikamızda kapasite artışına bağlı olarak panel ihracatımızı gelecek yıl sonlarında 25 milyondan 100 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

Çin ile ortaklık arayışı

"Biz daha Türkiye'deki güneşin 'g'sinden faydalanmıyoruz." diyen Demir, ülkede panel üretiminin geleceğinin çok açık olduğunu fakat bunun "merdiven altı değil" organize ve profesyonel bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Demir, panel üretiminde hücreyi Çin'den aldıklarını ama üretimin diğer kısmının tamamen yerli olduğunu belirterek, "Bizim amacımız şu anda mümkün olduğu kadar panel satmak. Önümüzdeki dönemde de hücresini üretmek. Bu şekilde tamamen Türk malı olan bir sistemi oluşturarak ihracatımızı Amerika'ya kadar genişletmek istiyoruz." diye konuştu.

Panel üretiminde şu anda lider durumda bulunan Çin'in Amerika'nın uyguladığı kotalardan dolayı bir yoldaş arayışında olduğunu anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Çin, bu süreçte bir çerçeve içinde sıkışacak ve yanına başka ülkeler bulmak zorunda kalacak. Bunlar içinde en iyi ülke Türkiye. O yüzden Türkiye'nin geleceği bu anlamda çok iyi. Bizim de şu anda Çinli firmalarla yaptığımız görüşmeler var, onlar da Türkiye'de ortaklık şeklinde panel üretimi yapmak istiyor. Bu şirketler arasında devlet firması olanlar da var. Çin sermayesini ve teknolojisini buraya getirdiğimiz zaman gelecek nesile çok büyük bir katkı sağlamış olacağız. Amacımız da bu."