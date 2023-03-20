Demirören AVM el değiştirdi: Gerekçe ödenmemiş borçlar

İstanbul'un en kalabalık noktalarından Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Demirören AVM, Emirates NBD iştirakı Denizbank A.Ş.'ye devredildi.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre; Emirates NBD iştirakı Denizbank A.Ş., Demirören Holding’in borçları karşılığında 19 bin metrekarelik İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Demirören AVM’yi devraldı.

Ziraat devralmıştı

Demirören 2021’de yarısından fazlası Ziraat Bankası ile olmak üzere yaklaşık 1,5 milyar dolarlık kredinin yeniden yapılandırması için görüşmelere başlamıştı. Ziraat ve gayrimenkul iştirakı da Demirören’e ait arsa ve binayı devralmıştı.