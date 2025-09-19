DenizBank, EBRD, IFC ve Proparco iş birliğiyle yeşil yatırımlara 270 milyon dolar sağladı

DenizBank, sürdürülebilir finansman alanında önemli bir adım attı. Banka, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Proparco iş birliğiyle Türkiye’de üç uluslararası finans kuruluşunun ortak katılımıyla gerçekleştirilen ilk yeşil tahvil ihracı kapsamında 270 milyon dolar kaynak sağladı.

Kaynak iklim dostu projelere aktarılacak

Beş yıl vadeli tahvil ihracıyla elde edilen kaynak; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil bina yatırımları, emisyon azaltımı, su ve atık yönetimi ile sürdürülebilir ulaşım projelerinin finansmanında kullanılacak.

“Ekonomik kalkınma ve çevresel sürdürülebilirliği birlikte destekliyoruz”

DenizBank Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Aşırı hava olayları, gıda güvenliği tehditleri, su kıtlığı ve biyoçeşitlilik kaybı yalnızca çevresel değil; ekonomik ve toplumsal açıdan da önemli riskler oluşturuyor. Bu tablo karşısında finans sektörüne düşen sorumluluk her zamankinden daha fazla. DenizBank olarak ekonomik kalkınma ve çevresel sürdürülebilirliği bir arada destekleyen finansal çözümler üretmeyi önceliğimiz haline getirdik. Yeşil tahvil ihracımızla 270 milyon dolarlık kaynağı iklim değişikliğinden kaynaklı risklerin azaltılmasına hizmet eden projelere uzun vadeli finansman desteği olarak aktaracağız.”

Uluslararası kuruluşlardan destek mesajı

IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer, yatırımın Türkiye’de sürdürülebilir finans ekosistemi açısından önem taşıdığını belirterek, iklim direncinin artırılması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulmasıyla ekonomik büyümeye de katkı sağlayacağını ifade etti.

EBRD Türkiye Başkan Yardımcısı Oksana Yavorskaya, 270 milyon dolarlık ihraçla Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçiş sürecine destek olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Proparco Finansman Direktörü Emmanuelle Riedel Drouin, bu işlemin Proparco’nun Türkiye’deki ilk yeşil tahvil ihracı olduğunu vurgulayarak, iklim dostu yatırımların ölçeğinin büyütülmesi açısından güçlü bir adım olduğuna dikkat çekti.

