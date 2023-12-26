Deprem bölgesindeki satıcılardan Hepsiburada ile 9 ayda 3 milyar liralık ticaret hacmi

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 6 Şubat ve sonrasında gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 ilde sürdürülebilir, kalıcı refahın sağlanmasını desteklemek için hayata geçirdiği "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" programının mart-kasım dönemini kapsayan 9 aylık sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, KOBİ, esnaf ve aile işletmelerinin, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi, bölgenin e-ticaret ve lojistik kapasitesinin artırılması, istihdam artırıcı hizmet ve faaliyetlerin bölgeye kaydırılmasının yanı sıra çocuklara, gençlere ve ailelerine eğitim ve sosyal destekleri kapsayan programla bölgedeki aktif satıcıların Hepsiburada üzerinden ulaştığı net ciro toplamda 3 milyar lira oldu.

Program kapsamında 9 ayda bölgede 2 bin 400 yeni işletme Hepsiburada ile e-ticarete başladı. Bölgede faaliyet gösteren aktif satıcıların toplamı ise 9 ay sonunda 16 bine, toplam ürün satışı 6,2 milyon adede, net sipariş sayısı ise 3,9 milyona ulaştı.

2017'den bu yana yürüttüğü "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı" ile binlerce kadın girişimciyi teknoloji gücüyle desteklemeye devam eden Hepsiburada, deprem bölgesinde faaliyet gösteren girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine de desteğini ilk günden beri sürdürüyor.

Deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan 3 bin 172 girişimci kadın ve kadın kooperatifi deprem felaketinin ardından 9 ayda gerçekleşen ticaret hacmi 174 milyon liraya ulaştı.

Adana ve Hatay'da "E-ticaret İhtisas Merkezleri" açıldı

Açıklamaya göre, Hepsiburada, bölgede e-ticaret ekosisteminin büyüyüp gelişmesi ve küçük işletmelerin ofis, stok, lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim ihtiyaçlarına yanıt vermesi amacıyla "E-Ticaret İhtisas Merkezleri" projesini de hayata geçirdi. 3 farklı şehirde kurulacağı açıklanan "E-Ticaret İhtisas Merkezleri"nden ilk ikisi Adana ve Hatay'da açılarak faaliyetlerine başladı.

Hepsiburada'nın deprem bölgesinde kurduğu "E-Ticaret İhtisas Merkezleri" ile mevcut satıcıların yanında olmayı sürdürürken, bölgede e-ticarete yeni başlayacak satıcılar için de eğitimler ve programlar düzenleniyor. Bu doğrultuda bölgedeki e-ticaret ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla eğitimler verilmeye devam ediliyor.

Deprem bölgesinde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkati çeken Hepsiburada, "Bir Gülüş Yeter" projesi kapsamında deprem bölgesindeki çocuklar için gerçekleştirdiği etkinlikler ile bugüne kadar bölgedeki 4 binden fazla, toplamda ise 35 bin çocuğa ulaştı.

"Yarınlara Söz" ile Hepsiburada'dan deprem bölgesindeki gençlere eğitim desteği

Şirket ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına özel olarak 100 genç ile başlattığı "Yarınlara Söz" programı ile deprem bölgesinde eğitimine devam eden ve üniversitelerin 3 ve 4. sınıflarında okuyan öğrencileri, "E-Ticaret, Girişimcilik ve Pazarlama" alanında hazırlanan ve yıl boyu sürecek eğitimlerle buluşturuyor.

Marka, bölgedeki üretici ve satıcılar için ekonomik toparlanma ve kalıcı istihdam sağlamak amacıyla başlattığı uzun vadeli destek sözünü, yeni yıl alışverişleriyle birleştiriyor.

"Her Sipariş Bir Destek" kampanyası kapsamında kullanıcılar için özel bir sayfa oluşturularak, yeni yıl alışverişlerinde bölgedeki KOBİ'ler, esnaf ve aile işletmeleri, girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine destek sağlanmaya devam ediliyor.

Hepsiburada, "Her Sipariş Bir Destek" kampanyasıyla deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine de destek olmak ve yerel kalkınmayı desteklemek için kullanıcılarına yılbaşı alışverişlerini yaparken hediyelerini deprem bölgesi satıcılarından tercih ederek yeni yılın güzelliklerini anlamlı bir şekilde paylaşma fırsatı sunuyor.



Hediye seçenekleri arasında erkek giyim, kadın giyim ve aksesuar ürünleri, ayakkabı ve çantanın yanı sıra kupa, hobi malzemesi, kitap gibi birçok zengin ve çeşitli seçenek bulunuyor.