“Deprem neden olsa da asıl yıkıcı olan dayanıksız yapılar”
Bir dönem TOKİ Başkanlığı görevini de yürüten Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 11 yıl önce yaptığı açıklamalarda güvenli gayrimenkulün vatandaşların en tabii hakkı olduğunun altını çizerek, insanların salaş ve kaçak yapılarda oturmamasının önemine vurgu yaptı.
Bayraktar, özellikle dayanıksız yapılarda oturan vatandaşlardan dönüşüme razı gelmelerini isteyerek belediyelerle gönüllülük esasında dönüşümün hızlıca gerçekleşmesinin önemine dikkat çekti.
Programlanan kentsel dönüşümün ana ekseninin, riskli binaların dönüştürülmesi üzerine olduğunu ve insan canını korumaya yönelik geliştirildiğinin söyleyen Bayraktar, “Kentsel dönüşüm; sadece eskiyen evleri, kaçak evleri, salaş evleri, afet riski taşıyan evleri yenilemek değildir.
Aynı zamanda; gelişen, değişen dünyanın gerektirdiği konfora sahip evleri üretmektir. İnsanımızın hayat kalitesini arttırmaya yönelik bir projedir. Kentsel dönüşümün ana hedefi tüm Türkiye’yi salaş yapılardan, kaçak yapılardan, afet riski taşıyan binalardan kurtarmaktır” dedi.