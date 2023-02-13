Depremin ardından İsdemir'den ilk açıklama

Kahramanmaraş merkezli depremler bölgede büyük yıkıma neden oldu. Deprem felaketinden bölgedeki sanayi kuruluşları da etkilendi. Bu kuruluşlardan bir tanesi de İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. oldu.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. deprem felaketi sonrasında üretim tesislerinde durum tespit çalışmasının sürdüğünü bildirdi. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, “Durum tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Çalışmalar tamamlanıncaya kadar üretime ara verilmiş olup, konuya ilişkin gelişmeler ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.