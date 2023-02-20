Depremzede JEMUS ile kesintisiz konuştu

Depremlerde birçok haberleşme altyapısı işlevsiz kalırken, ASELSAN mühendisleri tarafından Jandarma Genel Komutanlığı MEBS Başkanlığıyla geliştirilen Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) önceki birçok afet durumunda olduğu gibi yine kesintisiz ses ve veri haberleşmesi hizmeti vermeyi sürdürdü. JEMUS Telsiz altyapısında yer alan tekrarlayıcı merkezleri, 9 şiddetindeki depreme karşı dayanıklı inşa edildi.

Kameralar enkazdaki insanlara ulaştı

Sahada olan olayları yüksek video çözünürlüğü ile kaydetme imkanı sunan ASELSAN yaka kameraları depremin hemen ardından afet bölgesine gönderildi. 37 derece sıcaklıktaki canlı insan bedeninin termal kamerayla kolayca ayrıştırılabileceği değerlendirildi. Bu doğrultuda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma için geliştirilen giyilebilir kameralara eldeki mikro termal kameraların uyumlandırılması için gereken yazılım hızlıca hazırlandı. ASELSAN kurtarma ekibi, termal kamera desteğiyle AKUT ekipleriyle beraber ısı akışını takip ederek Mehmet Düzgün'e canlı ulaştı ve enkazdan çıkardı. ASELSAN'ın termal kamera setleri halen farklı arama kurtarma çalışmalarında kullanılıyor.

ASELSAN'ın Kovid-19 salgını döneminde Biosys, Arçelik ve BAYKAR firmalarıyla ürettiği yoğun bakım ventilatör cihazı, deprem sonrasında bu kez depremzedelere nefes oldu. Cihazlar, enkazdan kurtarılan ve özellikle dolaşım sistemi sorunu olanlar ile travma nedeniyle ameliyat olanlar için kullanıldı. Deprem bölgelerinden özellikle Adana, Mersin ve Kayseri'ye yoğun hasta nakli gerçekleştirildi.