Derya Grup’tan satış sonrası hizmette Türkiye birinciliği

Müjde DEMİR / MERSİN

Derya Grup, Hyundai Türkiye tarihinde bir ilke imza attı. Derya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kış, “Mersin’de 1997 yılından bu yana Hyundai Derya Plaza olarak hizmet vermekte olup, müşteri memnuniyetini en öncelikli ilkemiz olarak benimseyerek, sektörde sayısız başarıya imza attık” dedi.

Başarının, yalnızca satış süreciyle sınırlı olmadığına dikkat çeken Kış, “Müşterilerimizin satış sonrası hizmetlerde de en yüksek memnuniyeti yaşaması, temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Şirketimizi büyük bir ev, çalışanlarımızı ise ailemiz olarak görüyor; ekip ruhu içinde hareket ederek, "Sürekli kalite hedefimiz, müşteri geleceğimiz" mottosuyla ilerlemeye devam ediyoruz” diye konuştu ve ekledi:

“Bu büyük başarının arkasında, başta Servis Müdürümüz Sayın Cavit Hastürk olmak üzere, tüm servis ekibimizin üstün gayretleri yatmaktadır. Kendilerini özverili çalışmaları ve katkılarından dolayı içtenlikle tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."