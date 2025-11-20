DHL’den ihracatçıya lojistik desteği

Hayati ARIGAN

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile DHL Express Türkiye, Türk ihracatçılarının Avrupa, Ame­rika, Asya Pasifik, Afrika ve Or­ta Doğu’da toplam 28 ülkeye da­ha düşük maliyetle ulaşmasını sağlayacak stratejik bir iş bir­liği protokolüne imza attı. An­laşma kapsamında TİM üye­si ihracatçılar, üç ay boyunca gönderilerini yüzde 61’e varan indirimle ulaştırabilecek.

Lojistikte 2028’e doğru 16 trilyon dolarlık pazar

Törende konuşan TİM Baş­kanı Mustafa Gültepe, küre­sel lojistik pazarının büyüklü­ğünün 2024’te 10 trilyon do­lara ulaştığını hatırlatarak pazarın 2025’te 11,2 trilyon dolara, 2028’de ise 16 trilyon dolara çıkmasının öngörül­düğünü söyledi. Türkiye’nin coğrafi avantajlarına vurgu ya­pan Gültepe, ülkenin 1,5 mil­yar nüfuslu ve 8,6 trilyon do­larlık ticaret hacmine sahip 67 ülkeye 4 saatlik uçuş mesafe­sinde bulunduğunu ifade etti.

“Hız ve maliyet artık rekabetin en kritik unsuru”

Türkiye’de taşımacılık sek­törünün 2024’te 39 milyar do­lar seviyesine ulaştığını be­lirten Gültepe, bu hacmin 2028’de 78 milyar dolara yük­selebileceğini aktardı. Gülte­pe, kaliteli üretimin artık tek başına rekabet avantajı yarat­madığını belirterek, “Ürünü bir gün erken teslim eden reka­bette öne geçiyor. Lojistik ma­liyetini düşüren ihracatçı da­ha avantajlı oluyor” dedi. Tür­kiye’nin ihracatının 2014’te 99 milyon tondan 2024’te 153 milyon tona çıktığını hatırla­tan Gültepe, lojistik sektörü­nün artan yükü başarıyla kar­şıladığını söyledi.

Uzun va­deli hedeflerinin Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ihra­catçısı arasına çıkarmak oldu­ğunu da sözlerine ekledi. Lo­jistik sektörünün güçlü oyun­cularıyla iş birlikleri yaparak firmaların ihracat süreçlerini kolaylaştırmaya çalıştıkları­nı dile getiren Gültepe, “DHL Express Türkiye ile de çok an­lamlı bir iş birliğini başlatmış bulunuyoruz. İmzaladığımız protokol kapsamında firmala­rımız ABD, Kanada, Meksika, Hollanda, Belçika, Danimar­ka, Çin, Hindistan ve Endonez­ya’nın da aralarında bulundu­ğu 28 ülkeye ihraç ürünlerini 3 ay süreyle yüzde 61’e varan oranlarda indirimli olarak sevk edebilecekler” diye konuştu. Gültepe ayrıca, DHL ile yapı­lan anlaşmada indirim süresi­nin üç aydan daha uzun olabi­leceğinin de sinyalini verdi.

DHL Express Türkiye CE­O’su Volkan Demiroğlu, TİM iş birliğinin ihracatçıların kü­resel rekabet gücünü artıraca­ğını söyledi. Demiroğlu, kam­panya kapsamında yeni müş­teri olacak ihracatçılara yüzde 61 indirim, mevcut DHL müş­terilerine ise faaliyet hacmine göre yüzde 20 indirim uygula­nacağını bildirdi.

Rekabet avantajı sağlayacak

Volkan Demiroğlu, DHL Express’in İstanbul Havalimanı’ndaki 135 milyon euroluk yatırımla kurduğu 42 bin metrekarelik otomasyon merkezinin şirketin Türkiye operasyonlarının bel kemiği olduğunu ifade etti. Her iki kurum da anlaşmanın, artan maliyetler ve küresel ekonomik sıkışıklık nedeniyle zorluk yaşayan Türk ihracatçısına doğrudan rekabet avantajı sağlayacağı görüşünde birleşti.