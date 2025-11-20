DHL’den ihracatçıya lojistik desteği
TİM ile DHL Express Türkiye, Türk ihracatçılarıyla stratejik bir iş birliği protokolüne imza attı. Anlaşma kapsamında TİM üyesi ihracatçılar, üç ay boyunca gönderilerini yüzde 61’e varan indirimle ulaştıracak.
Hayati ARIGAN
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile DHL Express Türkiye, Türk ihracatçılarının Avrupa, Amerika, Asya Pasifik, Afrika ve Orta Doğu’da toplam 28 ülkeye daha düşük maliyetle ulaşmasını sağlayacak stratejik bir iş birliği protokolüne imza attı. Anlaşma kapsamında TİM üyesi ihracatçılar, üç ay boyunca gönderilerini yüzde 61’e varan indirimle ulaştırabilecek.
Lojistikte 2028’e doğru 16 trilyon dolarlık pazar
Törende konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, küresel lojistik pazarının büyüklüğünün 2024’te 10 trilyon dolara ulaştığını hatırlatarak pazarın 2025’te 11,2 trilyon dolara, 2028’de ise 16 trilyon dolara çıkmasının öngörüldüğünü söyledi. Türkiye’nin coğrafi avantajlarına vurgu yapan Gültepe, ülkenin 1,5 milyar nüfuslu ve 8,6 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip 67 ülkeye 4 saatlik uçuş mesafesinde bulunduğunu ifade etti.
“Hız ve maliyet artık rekabetin en kritik unsuru”
Türkiye’de taşımacılık sektörünün 2024’te 39 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Gültepe, bu hacmin 2028’de 78 milyar dolara yükselebileceğini aktardı. Gültepe, kaliteli üretimin artık tek başına rekabet avantajı yaratmadığını belirterek, “Ürünü bir gün erken teslim eden rekabette öne geçiyor. Lojistik maliyetini düşüren ihracatçı daha avantajlı oluyor” dedi. Türkiye’nin ihracatının 2014’te 99 milyon tondan 2024’te 153 milyon tona çıktığını hatırlatan Gültepe, lojistik sektörünün artan yükü başarıyla karşıladığını söyledi.
Uzun vadeli hedeflerinin Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ihracatçısı arasına çıkarmak olduğunu da sözlerine ekledi. Lojistik sektörünün güçlü oyuncularıyla iş birlikleri yaparak firmaların ihracat süreçlerini kolaylaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Gültepe, “DHL Express Türkiye ile de çok anlamlı bir iş birliğini başlatmış bulunuyoruz. İmzaladığımız protokol kapsamında firmalarımız ABD, Kanada, Meksika, Hollanda, Belçika, Danimarka, Çin, Hindistan ve Endonezya’nın da aralarında bulunduğu 28 ülkeye ihraç ürünlerini 3 ay süreyle yüzde 61’e varan oranlarda indirimli olarak sevk edebilecekler” diye konuştu. Gültepe ayrıca, DHL ile yapılan anlaşmada indirim süresinin üç aydan daha uzun olabileceğinin de sinyalini verdi.
DHL Express Türkiye CEO’su Volkan Demiroğlu, TİM iş birliğinin ihracatçıların küresel rekabet gücünü artıracağını söyledi. Demiroğlu, kampanya kapsamında yeni müşteri olacak ihracatçılara yüzde 61 indirim, mevcut DHL müşterilerine ise faaliyet hacmine göre yüzde 20 indirim uygulanacağını bildirdi.
Rekabet avantajı sağlayacak
Volkan Demiroğlu, DHL Express’in İstanbul Havalimanı’ndaki 135 milyon euroluk yatırımla kurduğu 42 bin metrekarelik otomasyon merkezinin şirketin Türkiye operasyonlarının bel kemiği olduğunu ifade etti. Her iki kurum da anlaşmanın, artan maliyetler ve küresel ekonomik sıkışıklık nedeniyle zorluk yaşayan Türk ihracatçısına doğrudan rekabet avantajı sağlayacağı görüşünde birleşti.