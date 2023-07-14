Dicle Elektrik, yıl sonuna kadar 8,3 milyar lira yatırım hedefliyor

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, 2023 yılı sonuna kadar hizmet verdiği 6 ilde 645 projeyi kapsayan 8 milyar 321 milyon liralık yatırım yapacak. Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, İşirketin son 10 yılda gerçekleştirdiği çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

Memet Atalay, Eksim Holding'in 2013'te özelleştirme kapsamında devraldığı Dicle Elektrik'in, 6,4 milyon nüfusa sahip Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te toplam 2,2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti verdiğini söyledi.

Dağıtım şirketleri arasında en çok yatırım yapan ilk 3 içinde yer aldıklarını belirten Memet Atalay, “10 yılda, büyük kısmını şebeke yenileme ve güçlendirmeye ayırarak toplam 20 milyar TL’yi aşan yatırımda bulunduk. Bunların arasında yatırımın 15,1 milyar TL’sini akıllı şebeke dönüşümü, 3,5 milyar TL’sini enerji nakil hattı ve KÖK (kesici ölçüm kabini) bina ile 1,2 milyar TL’sini aydınlatma yatırımları oluşturdu.

Bu süreçte 1,2 milyon aboneye hitap eden yeraltı, havai, Scada ve Smart Grid (Akıllı şebeke) alt yapı sistemleri için 1.504 km aydınlatma ve 4.450 km enerji nakil hattı yatırımı yaptık” açıklamasını yaptı. Bugüne kadar yapılanların yanında hizmet verdiği bölge için bu yıl 8,3 milyar TL’lik yatırım çalışmaları yürüttüklerini, sadece Mardin ve Şırnak için 3 milyar TL’yi bulan bir yatırımı hayata geçireceklerini belirten Atalay, “6 il için şebeke yenileme güçlendirmeyi kapsayan yatırımları devreye aldık” dedi.

105 milyar liralık değer yaratıldı

Atalay, şirketin kayıp-kaçak elektrik kullanımıyla mücadelesine değinerek, "2013'te devraldığımızda yüzde 76 olan kayıp-kaçak oranını yüzde 43'e kadar düşürdük” dedi ve ekledi: “10 yılda, 28 milyar lirası 2022'deolmak üzere bugünkü değerle toplam 105 milyar lira tutarında kaçağı önlenerek, bu ekonomik kaynağın korunması sağlandı."

Bölgede kayıp kaçak oranının da elektrik tüketim ortalamasının hala Türkiye ortalamalarının çok üzerinde olduğunu aktaran Memet Atalay, yaptıkları çalışmalarla 2 Atatürk Barajı’ndan daha fazla tasarruf yapmış olduklarına da işaret etti. Abonelerin yüzde 4’ünün kayıp-kaçak oranının yüzde 75’ini gerçekleştirdiğine de değinen Atalay, “Kaçak kullanan israfta yapıyor” dedi.

Atalay şöyle konuştu: “Toplam 84 bin km enerji nakil hattı ve 72 bin adet dağıtım trafosuna sahibiz. Dağıtım şebekesine sunduğu yaklaşık 23.2 milyar kWh enerji ile 21 dağıtım şirketi arasında ikinci sırada yer alan ve İstanbul Avrupa Yakası’ndan sonra en çok enerji sarfiyatı gerçekleştiren şirketiz.”

Son 10 yıllık dönemde kayıp-kaçakla olan mücadelede önemli bir yol kat ettiklerinin altını çizen Atalay, “2013'te Dicle Elektrik özelleştirildiğinde 19.5 milyar kWh’lık tüketim karşılığında 4.7 milyar kWh’lık tahakkuk olmasına karşın, kayıp-kaçakla mücadele çalışmaları neticesinde 2022 yıl sonu itibarı ile 23.2 milyar kWh’lık bir tüketime karşılık 13.1 milyar kWh’lık bir faturalandırma gerçekleştirildi.

Diğer bir ifade ile kayıp-kaçakla mücadele neticesinde elektrik kullanımında kayıt dışı tüketimin önlenmesine yönelik ve altyapı yatırım çalışmaları ile yıllık yaklaşık 1,4 milyar dolar vatandaşın cebinde kaldı” dedi.

1 çiftçi 1 fabrika kadar su harcıyor

Atalay konuşmasında Türkiye’de tarımsal sulama alanlarında yılda yaklaşık 16 milyar kWh elektrik kullanıldığını ve bunun yarısının Dicle Elektrik’in hizmet bölgesi içerisinde tüketildiğine değinirken, bir çiftçinin neredeyse ortalama bir fabrika kadar elektrik harcayabildiğini belirtti.

Atalay, bölgede vahşi sulamanın hem elektrik tüketiminde hem tarım üretiminde yarattığı erozyona da dikkat çekerek, “Sekiz yıldır borcunu ödemeyenler var. Tarımsal sulama abonelerinden tahsil edilecek alacağın anaparası ise gelinen noktada 18 milyar TL’yi aşmış durumda” bilgisini verdi.