‘Dijital Finans’ uzmanları Türkiye’de buluşuyor

KOOP Ventures öncülüğünde, İstanbul Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği (FINTR) desteğiyle bu yıl beşinci kez düzenlenen ‘Türkiye’nin ilk ve en büyük küresel finansal teknoloji etkinliği’ İstanbul Fintech Week (IFW’24), “Yakınsama: Web2 ve Web3 Dünyaları Bir Araya Geliyor” teması ve yoğun bir katılımcı kitlesiyle 16-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dijital dünyaya taşınan hayatın hemen tüm alanları gibi finans da bu etkinlikte tüm yönleriyle ele alınacak. Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da IFW’24’e katılıyor. Prof. Ortaylı, etkinliğin birinci günü sonunda düzenlenecek ödül töreni sonrası ‘Fireside Chat’ bölümünde “Finansın Kökenleri ve Medeniyetin Yükselişi” başlığında finansın tarihine dair özel bir sohbetin konuğu olacak.

‘Yapay zekâ 2029 yılına kadar tüm insanların bileşkesinden daha zeki hale gelecek.’ Bu sözler geçtiğimiz Mart ayında Elon Musk tarafından sarf edildi. Bu ve benzeri öngörüleri dile getiren tek kişi Musk da değil üstelik! Fütürist Ray Kurzweil de yapay zekânın önümüzdeki beş yılda herhangi bir insan kadar zeki olacağını söyleyen bir başka isim. Dijital dünya ise artık hayatımızı tamamen yeniden şekillendiren bir olgu haline geldi ve yapay zekâya giden yol da zaten bu dönüşüm ve bilgi birikimiyle başladı.

Basılı ya da madeni paranın kullanımının azaldığı, hemen tüm bankacılık işlemlerinin ‘online kanallar’ üzerinden gerçekleştirildiği, dahası “kripto varlıklar” kavramının ortaya çıktığı ve şekillendiği finans dünyası ise 21. yüzyılda dijitalleşmenin en çok etkilediği sektörler arasında yer alıyor. Bu nedenle dijital finans, en gelişmiş pazarlardan gelişme yolunda ‘bebek adımlarıyla’ ilerleyen ülkelere kadar her yerde binlerce soruyu, yüzlerce konu başlığını bir araya getiriyor. Ülkemizde olduğu gibi…

2019 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve bu yıl “geleneksel finans ile yeni finansın buluşması” temasıyla şekillenen İstanbul Fintech Week’de, hem Türkiye hem dünyadan en saygın ve en çok ilgi gören uzmanları bir araya geliyor. ‘Web3 nedir?’, ’Dijital paralar nereye gidiyor?’, ‘Yapay zekâ finansı hangi noktaya götürür?’, ‘İşletmelerde finansal teknolojilerin kullanımı ne yöne ve hangi hızla evrilecek?’, ‘Dijital bankacılık ve ödeme hizmetlerindeki değişimi takip edebilecek miyiz?’ gibi onlarca konu başlığının uzmanlarca ele alınacağı IFW’24, 80’in üzerinde konuşmacı, 35’in üzerinde sponsor ve partneriyle 6 ayrı zirvede toplam 65 oturuma ev sahipliği yapacak devasa bir etkinlik olacak!

Merkez Bankası üst yöneticisi de orada, yapay zekâ kitabının yazarı da!

Peki bu zirvede Türk katılımcılarla buluşacak olan o tanınmış uzmanların arasında kimler var? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’dan ‘Decoding AI in Financial Services’ kitabının yazarı Clara Drodie’ye, UCL Blockchain Merkezi’nden Christina Frankopan’dan Fintech Business Weekly’nin yayıncısı ve fintek sektöründe sosyal medyanın öncülerinden Jason Mikula’ya, IBM Bankacılık Küresel Araştırma Direktörü Paolo Sironi’den Mastercard EEMEA Genel Müdür Yardımcısı Amnah Ajmal’a ve Oxford Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Profesörü Pınar Özcan’a kadar bütün bir ekosistemin en etkili temsilcileri, bu etkinlik için iki günlüğüne İstanbul’da olacak.

Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan ‘Finansın Kökenleri ve Medeniyetin Yükselişi’ Sohbeti

Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da İstanbul Fintech Week’e katılıyor. Prof. Ortaylı, birinci günün sonunda, ödül töreninin hemen ardından düzenlenecek ‘Finansın Kökenleri ve Medeniyetin Yükselişi’ başlıklı bir sohbetin özel konuşmacısı olarak etkinlik katılımcıları ile buluşacak.

Finans Sektörünün Tüm Oyuncuları Bu Oturumları İple Çekiyor!

İstanbul Fintech Week’in ‘Web3 Zirvesi’ ile başlayacak ilk gününde lise çağındaki gençlerin bile ilgisini çeken Bitcoin’in bu yıl gerçekleşecek yarılanması (halving); son yirmi yılda finansal hizmetleri şekillendiren Web2’den Web3 dünyasına geçiş; merkez bankalarının gündemindeki dijital para projeleri; kripto varlıklara ilişkin regülasyonlar; merkeziyetsiz finans uygulamaları çerçevesinde gerçek varlıkların tokenlaştırılması ve çok boyutlu dünyadaki Metaverse kavramı enine boyuna ele alınacak. Türkiye’nin fintek ekosistemine liderlik eden, bu alanı yepyeni fikirleri ve projeleriyle büyütmeyi amaçlayan ‘Dijital Finansın Öncüleri Ödül Programı’nın kazananları aynı gün düzenlenecek törende ilan edilirken, ‘Finansta Yapay Zekâ Zirvesi’, ‘TradeTech Zirvesi’ ve farklı ülkelerden gelen temsilcilerin sunumları ile çok çeşitli açılardan zenginleşmiş bir içerik, katılımcıları konuyla ilgili son trendlerle buluşturacak.

Lider bankaların inovasyon ve dijitalleşme uygulamalarının, ödeme kuruluşlarının yenilikçi çözümlerinin tartışılacağı “Dijital Finans Zirvesi” ile devam edecek ikinci günde; sektörün önde şirketleri yedi farklı panelde “servis olarak finans”, “ödemeler ve para transferindeki yenilikler” ve “geleneksel bankacılıkla ‘dijital’ bankacılığın kesişme noktaları” gibi birbirinden ilginç konu başlıklarında tüm deneyimlerini sahneye taşıyacaklar. “Fintekte Kadın Zirvesi’, finans sektöründe dönüşümü yöneten lider kadınları ağırlayacak. ‘İş Dünyasında Fintek Zirvesi”nin ise adeta bir “Bizim zamanımızda sadece rahmetli Charles Xavier Thomas’ın bulduğu aritrometreler ya da cedavili riyaziyeler vardı evladım, hey gidi!” nostaljisinde tartışmalarına sahne olması sürpriz olmaz. İşin şakası bir yana hesap makinesinden ‘coinli’ günlere gelen bir finans dünyasında günün tüm yıldız uygulamaları adeta geçit töreni yapacaklar. Startuplar, ülkeler ve yepyeni teknolojiler kendilerini zirve katılımcılarına en iyi biçimde sunmaya gayret edecek.

Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin’in de D&R sponsorluğunda konuşmacı olarak yer alacağı İstanbul Fintech Week’te, kendisinin yöneteceği ‘Finansal Kapsayıcılığın Ekonomiye Etkileri’ başlıklı bir üst düzey yuvarlak masa toplantısı da gerçekleştirilecek. Ekonominin her şeyi etkilediği bir dünyada ekonomiye etkileri olan dijital kavramlar da ancak bir yuvarlak masa toplantısında ele alınabilirdi!

Bunları okurken bile yoruldunuz değil mi? Oysa teknoloji öyle bir hızla ilerliyor ki hepimiz önümüzdeki 10 yıl içerisinde kim bilir hangi yeni kavramların ekleneceği bu dünyaya ucundan kıyısından hâkim olmaya çalışıyoruz. Böylesi bir etkinlik de bu çabaların karşılıksız kalmayacağı en verimli platformlardan biri olacak kuşkusuz.

16-17 Nisan 2024 tarihlerinde İstanbul Fişekhane’de finans dünyasının ileri gelenlerini ve teknoloji vizyonerlerini beşinci kez buluşturacak olan zirveye siz de katılmak isterseniz zirvenin web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın deriz.

https://istanbulfintechweek.com