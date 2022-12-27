Dijital içerik platformu Accessland globale açıldı

Accessland.live’ın kurucusu Nihal Temur Ocak, “Bir hayal çok kısa zamanda gerçek oldu. Bir tarafta meraklı zihinler, kendini sürekli geliştirmek isteyenler. Diğer tarafta, anlatacak hikâyesi olan ya da uzmanlığını sınır ötesine taşımak isteyenler. Bu iki kitleyi dijital üstünde en iyi ve en verimli şekilde nasıl bir araya getiririz sorusuna yanıt ararken doğdu Accessland ve yayına başlayalı sadece 1 yıl olmuşken şimdi 47 ülkeden içerik üreticisine hizmet veriyor’’ diye konuştu.

Her ay ciddi büyüme rakamı yakaladıklarını belirten Accessland'in kurucusu Nihal Temur, dijitalleşen dünyada içerik üreterek gelir elde etme trendinin ger geçen gün artarak büyümeye devam ettiğine dikkat çekerek, “104 milyar dolara sahip olan yaratıcı ekonominin 2023 sonunda 3 kat artması öngörülüyor” dedi.

Kişisel gelişimden bilime, sanattan ilişkilere, teknolojiden fiziksel gelişime, geniş ve farklı kategorilerde aradığınız, merak edilen her şeyi Accessland içerik olarak sunuyor. https://accessland.live’in sağladığı e-ticaret yönlendirme aracı sayesinde, içerik üreticileri anlaşmalı olduğu markaların ürünlerini kolayca hem tanıtabiliyor hem de satışına yönlendirebiliyor. Accessland canlı ve kayıttan yayın, biletleme, pazarlama, satış, analitik veri desteği, etkileşim araçları, otomatik moderasyon ve pazar yeri hizmeti ile sadece Türkiye’de değil dünyada bu ihtiyaçları uçtan uca sunan tek platform. Birebir görüşme ya da kalabalık gruplara canlı yayınlar, video ve podcast ile bir milyon kişiye dek erişebileceğiniz konferans ya da gösterileri Accessland’de rahatlıkla yapılabilir. İçeriğinizin karşılığı olduğunu düşündüğünüz fiyatı da tamamen kendiniz belirliyorsunuz. Takipçi, işine yarar bir içerik olduğunu düşünüyorsa sepetine ekleyip satın alıyor ve kendi takviminden her şeyi takip edebiliyor. Sonrasında da kazancınız otomatik olarak hesabınıza aktarılıyor.