Dijitalleşmeye hız verdi ihracatta atağa geçti

Fatma KAYTEZ

Kastamonu Araç ilçesinde temeli atılan, bugün 5 kıtada çeşitli kanallarla ticari faaliyetini yürüten Ali Muhiddin Hacı Bekir, 246 yılı geride bıraktı. Aylık ortalama 29 ton üretim yapan marka, dijitalleşme yatırımlarına da büyük önem veriyor.

Markanın altıncı kuşak yöneticisi Leyla Celalyan, “Hedefimiz online mağazamızı perakende mağazalarımızla aynı seviyeye taşımak” dedi. Ana ürün gruplarını; lokum, akide, ezme ve helvanın oluşturduğunu söyleyen Celalyan, yurtdışında en fazla tercih edilen ürünlerinin güllü, fıstıklı ve fındıklı lokum olduğuna işaret etti.

İhracat yaptıkları ülkeler arasında İngiltere’nin başı çektiğini söyleyen Celalyan, “İhracat noktalarımıza yeni ülkeler eklemek için çalışmalar yapıyoruz, 2024 yılında listemize iki, üç ülke daha eklenecek” açıklamasını yaptı Leyla Celalyan ile markanın dünden bugüne yolculuğunu, yatırımlarını ve hedeflerini konuştuk.

Atatürk’ten Hacı Bekir’e özel önem

Markanızın sektördeki yolculuğunu markalaşma sürecini kısaca kilometre taşlarıyla özetler misiniz?

Hacı Bekir markasının hikayesi 1777 yılında Eminönü’nde başlıyor. Kastamonu’nun Araç ilçesinden gelen Bekir Efendi şu an hala faal olan dükkanımızda lokum ve akide imal edip satmaya başlıyor.

Sektördeki yenilikleri ve hammaddeleri inceleyen Bekir Efendi rafine şeker (o dönemde kelle şekeri olarak piyasada bulunuyor) ve mısır nişastasını geleneksel lokum reçetesine adapte edip bugün yediğimiz dokuda ve şekildeki lokumu imal etmeye başlıyor ve ünü saraya kadar ulaşıyor. Dönemin padişahı tarafından “Şekercibaşı” unvanına layık görülen Bekir Efendi ve daha sonra oğlu Mehmed Muhiddin ve torunu Ali Muhiddin Hacı Bekir Osmanlı Sarayı’nı temsil etmek üzere Avrupa ve Amerika’ya fuarlara gönderiliyorlar.

Bu fuarlarda markalaşma ve pazarlama alanındaki çalışmaları gören ikinci kuşak Mehmed Muhiddin Viyana Fuarı’nda kazandığı gümüş madalyanın ön ve arka yüzünü kullanarak şirketin ilk logosunu ortaya çıkarıyor, bu aynı zamanda Osmanlı’nın ilk tescilli logolarından biri oluyor. Kazanılan yeni madalyalar, ailedeki yönetim değişimi, daha sonrasında harf ve soyadı devrimi gibi şirketteki ve coğrafyadaki değişimler ile defalarca güncellenen logo bugünkü halini 1961’de alıyor.

Hacı Bekir markası Osmanlı İmparatorluğu’ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin de dünyaya tanıtılmasında etkin rol alıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün genç Türkiye Cumhuriyeti’ni tanıtmak amacıyla planladığı Karadeniz Vapuru’na Hacı Bekir markası da ürünleri ile katılıyor. Bugün 5 kıtada çeşitli kanallarla ticari faaliyetini sürdüren markamız 246. yılını kutluyor

Şu anda markanın yönetiminde kaçıncı kuşak yöneticiler var?

Şu an markanın yönetiminde beşinci ve altıncı kuşaklar olarak yer alıyoruz. Ben ailenin altıncı kuşak temsilcisiyim. 2015 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra kurumsal deneyim kazanmak adına 2,5 sene kadar otomotiv sektöründe çalıştım. 2018 yılının Şubat ayında ise Ali Muhiddin Hacı Bekir’de tam zamanlı olarak çalışmaya başladım.

e-ticaret platformuna ağırlık veriyor

Toplam kaç mağazanız var, nerelerde? Yeni yerler açmayı planlıyor musunuz?

Şu anda 5 adet perakende mağazamız, 1 adet fabrika satış noktamız, 2 adet franchise mağazamız bulunuyor. Ankara-Atakule’de 1, İstanbul Eminönü’nde 2, Kadıköy’de 1, Beyoğlu’nda ise 1 adet perakende mağazamız var. Bunlara ek olarak Türkiye’nin farklı şehirlerinde sürekli ve süreli satış noktalarımız var. Pandemiyle beraber planlarımızda daha uzun vadeye yaymış olduğumuz e-ticaret platformunun yenilenmesini erkene aldık bu dönemde müşterilerimize hizmet vermek için. Şimdilik yeni mağaza açmak yerine bu platformdaki hacmimizi arttırmak için çalışmalar yapıyoruz.

Üretiminizi nerede yapıyorsunuz? Aylık üretim miktarınız nedir?

Lokum, akide, şekerleme grubu, ezmeler, helva, reçel ve şeker leme grubunun üretimi İstanbul Pendik’te bulunan fabrikamızda, unlu mamuller ve pastaların üretimi ise Beyoğlu, Kadıköy ve Eminönü mağazalarımızda bulunan imalathanelerimizde gerçekleşiyor. Aylık ortalama 29 ton üretim yapıyoruz fabrikamızda. 2023 için büyümeden ziyade 2022 ile aynı kalmayı hedefliyoruz ekonomik koşullar nedeniyle.

30’un üzerinde lokum çeşidi var

Kaç kategoride kaç çeşit ürününüz var?

Bizim ana ürün gruplarımız lokum, akide, ezme ve helvadır. Bunlara ek olarak draje, şekerleme, çikolata, reçel gruplarını sayabilirim. 30’un üzerine lokum çeşidimiz var, bunlara sezonluk ürettiğimiz ayvalı, hurmalı ve kaymaklı lokumlar dâhil. En çok tercih edilen lokumumuz “çifte kavrulmuş” olarak da bilinen ekstra fıstıklı lokumumuz. Onu takip eden lezzetler ise güllü, cevizli, kaymaklı ve sade lokum. Akide çeşitlerimiz tüm yıl aynı, şu an ürettiğimiz 14 çeşit akide var, bunların arasında en sevilen çeşitler tarçınlı, limonlu ve fındıklı akide. Ezme grubunda ise klasik badem ezmesi ve fıstık ezmesine ek olarak farklı oranda badem içeren ezmelerimiz, kuru meyve ekleyerek ürettiğimiz sultan ezmesi ve damla sakızlı badem ezmemiz var. Yüzde 70 badem, yüzde 30 şeker ihtiva eden ekstra badem ezmemiz en çok tercih edilen ezmemiz.

Sizin favoriniz nedir?

Benim favorim ekstra ezme, lokum grubundan da en çok tercih ettiklerim cevizli, kaymaklı ve portakallı.

Günlük ortalama 150 kilogram lokum satıyor

Günlük satış miktarınız nedir?

Günlük ortalama 150 kg lokum, 40 kg akide satılıyor perakende mağazalarımızda. Pastane ürünleri arasında ise en öne çıkan ürünlerimizi şu şekilde listeleyebilirim; acıbadem kurabiyesi, profiterol, Balkanik pasta, demirhindi şerbeti ve limonata.

Online satışlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Bizim pandemiden önce de kullandığımız bir e-ticaret platformumuz vardı ancak çok düşük hacimli olarak çalışıyordu. E-ticaret platformumuzu yenilemek ve dijitalleşmeye yoğunlaşmak pandemiden önce uzun vadeli planlarımız arasındaydı ancak pandeminin başlaması, kapanmaların olması ve insanların e-ticarete büyük rağbet göstermesiyle bu planlarımızı öne aldık ve dijitalleşmeyi hızlandırdık. 2020 Mayıs ayında bayram öncesi geliştirilmiş alt yapısı ve çağa uygun görüntüsüyle yeni web sitemizi yayına aldık. Bayram dönemi olması hem ilgiyi ölçmek hem de olası aksaklıkları test etmek için iyi bir dönemdi bizim için, bu dönemi güzel değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz online mağazamızı perakende mağazalarımızla aynı seviyeye taşımak. Yatırımlarımız daha çok bu altyapıyı geliştirmeye, reklam ve pazarlama çalışmaları alanında oluyor.

"Her gün aynı rutine sahip olmayı sevmiyorum"

Güne saat kaçta başlıyorsunuz?

Benim için çalışmanın bir başlangıç veya bitiş saati yok aslında, işin yoğunluğu, içeriği gibi konulara göre çalışma yerim ve saatlerim değişebiliyor. Her gün aynı rutine sahip olmayı çok da sevmiyorum o yüzden bu durum hoşuma gidiyor, yeri geliyor mağazalarda müşterilerle beraber olup ortamı gözlemleyip çalışıyorum yeri geliyor yazıhanemde tek başıma olup daha konsantre çalışıyorum.

Yaz aylarında daha erken başlıyor günüm, güzel bir vapur yolculuğu sonrasında işyerime ulaşıp çalışmaya başlıyorum, işim uzunsa gece saatlerine kadar evde de devam edebilirim işim aslında hayatın tatlı tarafıyla ilgili olduğu için keskin bir çizgiyle ayırmıyorum işimi ve özel yaşamımı. Akşam arkadaşlarımla buluştuğum bir restoranda veya seyahat için gittiğim başka bir şehirde de iş devam edebiliyor benim için, etrafı gözlemlemek, menülere bakmak, servisi seyretmek… Bunlar hep bana yaptığım işte fayda sağlıyor. İnsanları, tercihlerini ve ihtiyaçlarını tanımak her işte olduğu gibi bizim işimizde de çok önemli.

Hobilerinizi öğrenebilir miyiz?

Doğada olmak çok hoşuma gidiyor bu nedenle her fırsatta doğa yürüyüşleri yapmaya çalışıyorum. Bunun yanında örgü örmek, seramik yapmak, kitap okumak ve spor müsabakaları seyretmek diğer hobilerim.

"En fazla ihracatı İngiltere pazarına gerçekleştiriyoruz"

İhracatlarıyla ilgili bilgi veren Markanın 6. kuşak temsilcisi Leyla Celalyan, en önemli ihracat noktalarını İngiltere, Yeni Zelanda, Kanada, Amerika, Fransa ve Güney Kore olarak sıraladı. Celalyan, “2023 yılı itibariyle en büyük ihracatımızı İngiltere’ye yapıyoruz. İngiltere pazarında hem marka işbirliği, hem özel marka hem de kendi markamızla yer alıyoruz. İhracat noktalarımıza yeni ülkeler eklemek için de çalışmalar yapıyoruz, umuyoruz ki 2024 yılında listemize 2-3 ülke daha eklenecek” diye konuştu.