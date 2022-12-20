Dinçer Lojistikten startuplara Demo Day’de yarışma çağrısı

Lojistik-tedarik zinciri ve perakende süreçleri temelinde robotik, mobilite, yapay zeka, iş zekası ve blockchain teknolojileri gibi pek çok alanı da kapsayacak etkinliğin finali 22 Aralık’ta online olarak yapılacak. Etkinlikte yarışacak projeleri, Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Getir Türkiye CEO’su Batuhan Gültakan, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Hakan Kırımlı, Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Türkay, Strateji ve İş Geliştirme Danışmanı Arda Berkay Çağın, Dinçer Lojistik CTO’su Murat Şencan ve Dinçer Lojistik COO’su Ufuk Toptaş değerlendirecek.

150 bin TL’lik ödül dağıtılacak

Toplamda 150 bin TL’lik ödülün dağıtılacağı Dinçer Lojistik Demo Day’de birinci 60 bin TL, ikinci 50 bin TL ve üçüncü 40 bin TL ödül kazanacak. Katılımcılar, lojistik-tedarik zinciri ve perakende süreçleri temelinde robotik, mobilite, yapay zeka, iş zekası ve blockchain teknolojileri gibi pek çok alanı da kapsayacak Demo-Day etkinliğine https://demoday.dincerlojistik.com/ adresinden başvuru yapılabilecek.